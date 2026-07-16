Шахтер выступил с лаконичным заявлением по поводу Марьяна Шведа
Донецкий клуб поздравил полузащитника с днем рождения
Пресс-служба донецкого Шахтера поздравила с днем рождения украинского полузащитника Марьяна Шведа, который 16 июля отмечает свое 29-летие.
«Поздравляем с днем рождения Марьяна Шведа! Сегодня полузащитнику «Шахтера» исполняется 29 лет», – говорится в сообщении.
Украинский вингер начнет подготовку к новому сезону с молодежной командой «горняков» и может выступать в чемпионате U-21, поскольку тренерский штаб основной команды Шахтера во главе с Ардой Тураном не рассчитывает на него.
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