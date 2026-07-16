Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер выступил с лаконичным заявлением по поводу Марьяна Шведа
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 12:33 | Обновлено 16 июля 2026, 12:52
462
0

Шахтер выступил с лаконичным заявлением по поводу Марьяна Шведа

Донецкий клуб поздравил полузащитника с днем рождения

16 июля 2026, 12:33 | Обновлено 16 июля 2026, 12:52
462
0
Шахтер выступил с лаконичным заявлением по поводу Марьяна Шведа
ФК Шахтер Донецк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Пресс-служба донецкого Шахтера поздравила с днем ​​рождения украинского полузащитника Марьяна Шведа, который 16 июля отмечает свое 29-летие.

«Поздравляем с днем ​​рождения Марьяна Шведа! Сегодня полузащитнику «Шахтера» исполняется 29 лет», – говорится в сообщении.

Украинский вингер начнет подготовку к новому сезону с молодежной командой «горняков» и может выступать в чемпионате U-21, поскольку тренерский штаб основной команды Шахтера во главе с Ардой Тураном не рассчитывает на него.

По теме:
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Харьков минимум на месяц потерял легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским защитником
Марьян Швед Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16 июля 2026, 09:19 7
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что итоговую победу завоюет румынская команда

Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Футбол | 16 июля 2026, 00:06 144
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией

Южноамериканская команда показала характер и в финале ЧМ встретится с Испанией

Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Футбол | 15.07.2026, 15:08
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 06:47
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Футбол | 16.07.2026, 10:27
Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 32
Футбол
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем