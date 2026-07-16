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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 12:57 | Обновлено 16 июля 2026, 13:16
948
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Харьков ведет переговоры о трансфере украинца, который играет за океаном

Артем Смоляков может покинуть американский «Лос-Анджелес» и вернуться в чемпионат Украины

16 июля 2026, 12:57 | Обновлено 16 июля 2026, 13:16
948
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Харьков ведет переговоры о трансфере украинца, который играет за океаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков
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«Харьков» продолжает активную работу на трансферном рынке и до старта нового сезона планирует подписать еще двух-трех новичков, чтобы усилить команду Младена Бартуловича.

Клуб Украинской Премьер-лиги ведет переговоры с американским «Лос-Анджелесом» о полноценном трансфере бывшего защитника сборной Украины U-21 Артема Смолякова.

По информации ТаТоТаке, тренерский штаб харьковского клуба считает, что 23-летний футболист сможет усилить линию обороны и составить конкуренцию Александру Мартынюку на фланге.

Смоляков перебрался в чемпионат Major League Soccer в феврале 2025 года из житомирского «Полесья». Трансфер украинца обошелся американскому клубу в два миллиона евро.

В составе «Лос-Анджелеса» защитник провел 40 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

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Харьков Артем Смоляков Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Ще Палмара та Мартінаса треба обовязково підписати!
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