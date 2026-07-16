Харьков ведет переговоры о трансфере украинца, который играет за океаном
Артем Смоляков может покинуть американский «Лос-Анджелес» и вернуться в чемпионат Украины
«Харьков» продолжает активную работу на трансферном рынке и до старта нового сезона планирует подписать еще двух-трех новичков, чтобы усилить команду Младена Бартуловича.
Клуб Украинской Премьер-лиги ведет переговоры с американским «Лос-Анджелесом» о полноценном трансфере бывшего защитника сборной Украины U-21 Артема Смолякова.
По информации ТаТоТаке, тренерский штаб харьковского клуба считает, что 23-летний футболист сможет усилить линию обороны и составить конкуренцию Александру Мартынюку на фланге.
Смоляков перебрался в чемпионат Major League Soccer в феврале 2025 года из житомирского «Полесья». Трансфер украинца обошелся американскому клубу в два миллиона евро.
В составе «Лос-Анджелеса» защитник провел 40 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.
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