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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 18:22 | Обновлено 15 июля 2026, 19:01
971
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Харьков работает над возвращением в Премьер-лигу голкипера сборной Украины

Младен Бартулович прокомментировал потенциальный переход Георгия Ермакова

15 июля 2026, 18:22 | Обновлено 15 июля 2026, 19:01
971
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Харьков работает над возвращением в Премьер-лигу голкипера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович подтвердил работу над трансфером голкипера сборной Украины Георгия Ермакова, который покинул Премьер-лигу в июне 2025 года:

– Мы взяли курс на омоложение. Это определенно влияет на коллектив, когда ребята с опытом покинули команду. На их место пришли квалифицированные исполнители, которых стараемся быстро интегрировать в коллектив и наше видение футбола.

Я уверен, что ребята помогут нам уже с первых матчей. Время до закрытия трансферного окна у нас есть. Новые игроки могут появиться.

– Как вы оцениваете вероятность подписания вратаря Георгия Ермакова?

– Жора выразил желание вернуться в Украину. Не все от него зависит. Переговорный процесс с «Маккаби» продолжается, – сообщил наставник.

Ермаков провел 37 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт 24-летнего голкипера принадлежит израильскому «Маккаби» Хайфа.

Вратарь получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.

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Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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