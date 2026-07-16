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Чемпионат мира
16 июля 2026, 11:21 | Обновлено 16 июля 2026, 12:18
1935
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Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в финале чемпионата мира

По данным портала Opta Analyst, сборная Испании имеет высокие шансы, чтобы одолеть Аргентину

16 июля 2026, 11:21 | Обновлено 16 июля 2026, 12:18
1935
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Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в финале чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Сборные Аргентины и Испании встретятся в воскресенье, 19 июля, чтобы определить победителя чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

На стадии полуфинала подопечные Лионеля Скалони перевернули игру с Англией и вырвали победу со счетом 2:1, а испанцы оказались сильнее в поединке с Францией (2:0).

Аналитический портал Opta провел несколько тысяч симуляций и назвал фаворита будущего противостояния. По данным суперкомпьютера, более высокие шансы на триумф имеет команда Луиса де ла Фуэнте.

Аргентина на пути к финалу одолела Алжир (3:0), Австрию (2:0), Иорданию (3:1), Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и выбила из турнира англичан.

Испания оказалась сильнее Саудовской Аравии (4:0), Уругвая (1:0), Австрии (3:0), Португалии (1:0), Бельгии (2:1) и Франции. В первом туре группового этапа команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Шансы сборных Испании и Аргентины на победу в финале чемпионата мира:

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Николай Тытюк Источник: Opta
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Цей суперкалькулятор давав нам фінал Франція - Англія. Все що треба знати про необхідність цих підрахунків.
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