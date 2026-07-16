Гуцуляк требует до 2 миллионов долларов у клуба, к которому присоединится

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк планирует получать в новой команде до двух миллионов долларов. Об этом сообщил его агент:

– Для Алексея принципиально важно присоединиться к клубу такого калибра, который позволит ему постоянно находиться в поле зрения тренерского штаба главной команды страны. Вопрос выступлений за сборную Украины является для игрока безусловным приоритетом.

— В медиа обсуждались финансовые аппетиты игрока в размере до двух миллионов долларов в год. Эта цифра близка к истине?

– Да. Существует рынок и есть соответствующие возможности у команд, способных удовлетворить эти требования. Трансферное окно сейчас в разгаре: переговорный процесс продолжается непрерывно с утра до вечера.

Спрос на игрока растет каждый день, постоянно появляются новые заинтересованные стороны. Однако могу констатировать, что больше конкретики и активности сейчас именно на турецком рынке, – сообщил Олег Авдыш.

В прошлом сезоне Гуцуляк провел 31 матч, в котором забил девять голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста составляет 3,5 миллионов евро.