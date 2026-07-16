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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 14:49 |
1304
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Гуцуляк требует до 2 миллионов долларов у клуба, к которому присоединится

Агент футболиста сборной Украины рассказал о финансовых запросах своего подопечного

16 июля 2026, 14:49 |
1304
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Гуцуляк требует до 2 миллионов долларов у клуба, к которому присоединится
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк планирует получать в новой команде до двух миллионов долларов. Об этом сообщил его агент:

– Для Алексея принципиально важно присоединиться к клубу такого калибра, который позволит ему постоянно находиться в поле зрения тренерского штаба главной команды страны. Вопрос выступлений за сборную Украины является для игрока безусловным приоритетом.

— В медиа обсуждались финансовые аппетиты игрока в размере до двух миллионов долларов в год. Эта цифра близка к истине?

– Да. Существует рынок и есть соответствующие возможности у команд, способных удовлетворить эти требования. Трансферное окно сейчас в разгаре: переговорный процесс продолжается непрерывно с утра до вечера.

Спрос на игрока растет каждый день, постоянно появляются новые заинтересованные стороны. Однако могу констатировать, что больше конкретики и активности сейчас именно на турецком рынке, – сообщил Олег Авдыш.

В прошлом сезоне Гуцуляк провел 31 матч, в котором забил девять голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста составляет 3,5 миллионов евро.

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Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Олег Авдыш чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Це ж рекет? 2 мільони? А може мільярди? Харя не лузгне?
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В якому світі ми живем? Гравець рівня іспанської Сегунди чи Чемпіоншипу вимагає 2 млн. заробітної плати на рік. Сюрр
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