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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 11:51 | Обновлено 16 июля 2026, 12:33
1795
0

В команде Гуцуляка прокомментировали потенциальный трансфер в Динамо

Экс-вингер житомирского «Полесья» не собирается продолжать карьеру в чемпионате Украины

16 июля 2026, 11:51 | Обновлено 16 июля 2026, 12:33
1795
0
В команде Гуцуляка прокомментировали потенциальный трансфер в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк не планирует присоединяться к киевскому «Динамо», ведь его приоритетом является продолжение карьеры за рубежом.

Агент 28-летнего футболиста Олег Авдыш прокомментировал информацию о том, что киевский клуб якобы был заинтересован в услугах его клиента и вел переговоры с вингером:

«Никаких переговоров с «Динамо» на данный момент нет. Алексей ясно дал понять, что на этом этапе карьеры не планирует оставаться в украинском чемпионате. Мы не ведем никаких переговоров на внутреннем рынке.

Мы искренне уважаем «Динамо». В следующем году они будут праздновать свой юбилей, поэтому желаем им больших успехов. «Динамо» вообще имеет особое значение, ведь дедушка Алексея был преданным болельщиком этой команды.

Именно поэтому хочу быть максимально корректным и не оставлять простор для домыслов», – сообщил Авдыш.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским «Полесьем» и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

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Динамо Киев Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Олег Авдыш трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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