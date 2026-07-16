Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Красюк со слезами отреагировал на фиаско Англии в полуфинале ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июля 2026, 10:59 |
534
0

Красюк со слезами отреагировал на фиаско Англии в полуфинале ЧМ-2026

Александр поддерживал подопечных Томаса Тухеля

16 июля 2026, 10:59 |
534
0
Красюк со слезами отреагировал на фиаско Англии в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Национальная сборная Англии досадно уступила команде Аргентины (1:2) в полуфинальном матче ЧМ-2026 - подопечные Томаса Тухеля сыграют в матче за третье место Мундиаля.

На фиаско национальной сборной Англии отреагировал известный украинский промоутер Александр Красюк, ныне живущий именно в Англии: «Англия ⚽️😭», – лаконично написал Александр.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче третьего места. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

По теме:
Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в финале чемпионата мира
Аргентина – первая сборная на ЧМ, которая в 13 матчах подряд забила 2+ гола
Аргентина продолжила свою рекордную серию на чемпионатах мира
Александр Красюк сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Футбол | 16 июля 2026, 10:27 0
Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко

Перспективного форварда хочет подписать Порту

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16 июля 2026, 04:15 0
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой

Анбер отметил, что Итауме некуда спешить

Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Футбол | 16.07.2026, 08:53
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 06:47
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 16.07.2026, 09:30
Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
15.07.2026, 07:15 11
Футбол
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 32
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем