Национальная сборная Англии досадно уступила команде Аргентины (1:2) в полуфинальном матче ЧМ-2026 - подопечные Томаса Тухеля сыграют в матче за третье место Мундиаля.

На фиаско национальной сборной Англии отреагировал известный украинский промоутер Александр Красюк, ныне живущий именно в Англии: «Англия ⚽️😭», – лаконично написал Александр.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче третьего места. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.