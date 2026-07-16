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Чемпионат мира
16 июля 2026, 04:57 | Обновлено 16 июля 2026, 04:59
203
0

Экс-игрок Челси набросился на Тухеля: «Катастрофа. Чего не заменил Кейна?»

Крис Саттон не скрывал злобы на главного тренера

16 июля 2026, 04:57 | Обновлено 16 июля 2026, 04:59
203
0
Экс-игрок Челси набросился на Тухеля: «Катастрофа. Чего не заменил Кейна?»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший форвард «Челси» и «Селтика» Крис Саттон нашел виновника поражения сборной Англии в 1/2 финала против Аргентины на ЧМ-2026.

Команда «трех львов» завершила игру со счетом 1:2, в то время как Саттон обрушился на главного тренера Томаса Тухеля.

Главным тезисом Криса стала трусость Тухеля, который, по его мнению, ошибся с выбором тактики.

«Это была тренерская катастрофа Томаса Тухеля. Тот факт, что Англия выходит вперед, а затем фактически сама отдает инициативу Аргентине. Глубокая защита и выход еще одного защитника... Футбол – довольно простая игра, тебе нужно продвигаться вперед по полю.

Нельзя рассчитывать отбиваться в течение 30 минут против соперника с таким подбором исполнителей, как у Аргентины. Как по мне, вся вина лежит на тренере. Это он сделал эти замены. Он сыграл слишком трусливо, поэтому я хочу задать вопрос: как после этого можно доверять Томасу Тухелю вести эту команду вперед?

И мне безразлично, что там говорят другие, но у Англии была очень легкая сетка на этом турнире, и они не провели хорошо ни одного полноценного 90-минутного матча.

Полуфинал чемпионата мира – это огромная возможность сделать решающий шаг в игре против посредственной сборной Аргентины. Они, конечно, не выглядели посредственными в последние 30 минут, совсем нет, но, думаю, Англия сама им в этом помогла.

По моему мнению, это был настоящий тренерский провал. К Томасу Тухелю, безусловно, должны возникнуть вопросы. Если взглянуть на матч и на то, как изменился ход игры – это следствие его тренерских решений.

Он действовал слишком осторожно и от обороны, тогда как должен был быть более смелым и инициативным. Он мог бы сделать более атакующие замены.

На скамейке запасных у него были Олли Уоткинс и Маркус Рэшфорд. И почему бы не заменить Гарри Кейна, когда тот на поле выглядел как пассажир? Ему придется ответить на многие вопросы», – заявил Саттон.

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Андрей Витренко Источник: BBC
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