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16 июля 2026, 03:45 | Обновлено 16 июля 2026, 03:49
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0

ФОТО. Жена Месси свела фанатов с ума эффектными кадрами перед финалом ЧМ

Антонела Роккуццо продемонстрировала роскошную фигуру и собрала волну комплиментов

16 июля 2026, 03:45 | Обновлено 16 июля 2026, 03:49
830
0
ФОТО. Жена Месси свела фанатов с ума эффектными кадрами перед финалом ЧМ
Instagram. Антонела Роккуццо
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Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонела Роккуццо – вновь оказалась в центре внимания футбольных болельщиков.

38-летняя красавица снялась в новой фотосессии и продемонстрировала свою подтянутую фигуру в эффектных образах. Яркие кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали восторг среди поклонников семьи Месси.

Пользователи засыпали Антонелу комплиментами, назвав ее «королевой Аргентины», «самой красивой женой футболиста» и «идеальной женщиной для лучшего игрока в истории».

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Фотографии появились незадолго до полуфинального матча чемпионата мира между Аргентиной и Англией. После победы команды Лионеля Скалони со счетом 2:1 публикация получила новую волну внимания.

Роккуццо регулярно поддерживает мужа на матчах вместе с тремя сыновьями – Тьяго, Матео и Чиро. В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Испании.

Антонела является одной из самых популярных футбольных жен в мире. За ее страницей в Instagram следят более 40 миллионов пользователей.

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Максим Лапченко Источник: Daily Star
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