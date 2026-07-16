ФОТО. Жена Месси свела фанатов с ума эффектными кадрами перед финалом ЧМ
Антонела Роккуццо продемонстрировала роскошную фигуру и собрала волну комплиментов
Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – вновь оказалась в центре внимания футбольных болельщиков.
38-летняя красавица снялась в новой фотосессии и продемонстрировала свою подтянутую фигуру в эффектных образах. Яркие кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали восторг среди поклонников семьи Месси.
Пользователи засыпали Антонелу комплиментами, назвав ее «королевой Аргентины», «самой красивой женой футболиста» и «идеальной женщиной для лучшего игрока в истории».
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Фотографии появились незадолго до полуфинального матча чемпионата мира между Аргентиной и Англией. После победы команды Лионеля Скалони со счетом 2:1 публикация получила новую волну внимания.
Роккуццо регулярно поддерживает мужа на матчах вместе с тремя сыновьями – Тьяго, Матео и Чиро. В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Испании.
Антонела является одной из самых популярных футбольных жен в мире. За ее страницей в Instagram следят более 40 миллионов пользователей.
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