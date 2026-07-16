Аргентина вышла во второй подряд финал ЧМ. Такое уже случалось
Кто тоже имел возможность сыграть в двух финалах к ряду?
Сборная Аргентины вырвала победу в матче 1/2 финала против Англии (2:1) и пробилась в финал чемпионата мира 2026.
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Команда Лионеля Скалони второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира. На предыдущем мундиале аргентинцы в драматичном финале одолели Францию в серии пенальти.
Для Аргентины два финала ЧМ подряд – не новость. «Альбиселесте» уже выходила в решающий матч в 1986 и 1990 годах, однако тогда завоевала лишь один титул.
Помимо Аргентины, дважды подряд в финалах чемпионатов мира играли Италия, Бразилия и Франция.
Из этого списка только Бразилия и Италия сумели выиграть оба финала, в то время как Аргентина и Франция уступили в своем втором решающем матче.
Список сборных, которые дважды подряд пробивались в финал ЧМ:
- Италия: 1934 – победа, 1938 – победа
- Бразилия: 1958 – победа, 1962 – победа
- Аргентина: 1986 – победа, 1990 – поражение
- Бразилия: 1994 – победа, 1998 – поражение
- Франция: 2018 – победа, 2022 – поражение
- Аргентина: 2022 – победа, 2026 – ?
Argentina are back-to-back World Cup finalists. 🇦🇷— Squawka (@Squawka) July 15, 2026
Only six reigning men’s World Cup champions have made the final the following year:
🇮🇹 🏆 1934 🏆 1938
🇧🇷 🏆 1958 🏆 1962
🇦🇷 🏆 1986 🥈 1990
🇧🇷 🏆 1994 🥈 1998
🇫🇷 🏆 2018 🥈 2022
🇦🇷 🏆 2022 ⏳ 2026
Can they become the first… pic.twitter.com/rCtDKWl0JK
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