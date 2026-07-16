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Чемпионат мира
16 июля 2026, 03:24 | Обновлено 16 июля 2026, 03:27
47
0

Аргентина вышла во второй подряд финал ЧМ. Такое уже случалось

Кто тоже имел возможность сыграть в двух финалах к ряду?

16 июля 2026, 03:24 | Обновлено 16 июля 2026, 03:27
47
0
Аргентина вышла во второй подряд финал ЧМ. Такое уже случалось
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины вырвала победу в матче 1/2 финала против Англии (2:1) и пробилась в финал чемпионата мира 2026.

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Команда Лионеля Скалони второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира. На предыдущем мундиале аргентинцы в драматичном финале одолели Францию в серии пенальти.

Для Аргентины два финала ЧМ подряд – не новость. «Альбиселесте» уже выходила в решающий матч в 1986 и 1990 годах, однако тогда завоевала лишь один титул.

Помимо Аргентины, дважды подряд в финалах чемпионатов мира играли Италия, Бразилия и Франция.

Из этого списка только Бразилия и Италия сумели выиграть оба финала, в то время как Аргентина и Франция уступили в своем втором решающем матче.

Список сборных, которые дважды подряд пробивались в финал ЧМ:

  • Италия: 1934 – победа, 1938 – победа
  • Бразилия: 1958 – победа, 1962 – победа
  • Аргентина: 1986 – победа, 1990 – поражение
  • Бразилия: 1994 – победа, 1998 – поражение
  • Франция: 2018 – победа, 2022 – поражение
  • Аргентина: 2022 – победа, 2026 – ?
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Андрей Витренко Источник: Squawka
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