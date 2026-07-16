Скалони может стать 2-м тренером, дважды выигравшим ЧМ. Кто был первым?

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может войти в историю чемпионатов мира.

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Под руководством Лионеля аргентинцы обыграли Англию в полуфинале (2:1) и вышли в финал ЧМ-2026.

В главном матче турнира, который пройдет 19 июля, соперником Аргентины станет сборная Испании. Если аргентинцы одержат победу, то Скалони станет лишь вторым тренером с двумя триумфами на ЧМ.

Единственным рекордсменом среди тренеров остается Витторио Поццо, который привел Италию к победе на мундиалях в 1934 и 1938 годах.

Напомним, что сборная Аргентины вместе со Скалони выиграла прошлый чемпионат мира, обыграв по пенальти Францию.