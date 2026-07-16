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  4. Скалони может стать 2-м тренером, дважды выигравшим ЧМ. Кто был первым?
Чемпионат мира
16 июля 2026, 02:15 | Обновлено 16 июля 2026, 02:17
358
0

Скалони может стать 2-м тренером, дважды выигравшим ЧМ. Кто был первым?

Аргентинский тренер в шаге от новой истории

16 июля 2026, 02:15 | Обновлено 16 июля 2026, 02:17
358
0
Скалони может стать 2-м тренером, дважды выигравшим ЧМ. Кто был первым?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может войти в историю чемпионатов мира.

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Под руководством Лионеля аргентинцы обыграли Англию в полуфинале (2:1) и вышли в финал ЧМ-2026.

В главном матче турнира, который пройдет 19 июля, соперником Аргентины станет сборная Испании. Если аргентинцы одержат победу, то Скалони станет лишь вторым тренером с двумя триумфами на ЧМ.

Единственным рекордсменом среди тренеров остается Витторио Поццо, который привел Италию к победе на мундиалях в 1934 и 1938 годах.

Напомним, что сборная Аргентины вместе со Скалони выиграла прошлый чемпионат мира, обыграв по пенальти Францию.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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