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  4. ФОТО. Он идет за вторым трофеем ЧМ! Англия – Аргентина: назван лучший игрок
Чемпионат мира
16 июля 2026, 01:59 |
573
0

ФОТО. Он идет за вторым трофеем ЧМ! Англия – Аргентина: назван лучший игрок

Лионель Месси отдал два ассиста и сыграл ключевую роль в победе аргентинцев (2:1)

16 июля 2026, 01:59 |
573
0
ФОТО. Он идет за вторым трофеем ЧМ! Англия – Аргентина: назван лучший игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Аргентины.

Месси отдал два ассиста, сыграв ключевую роль в победе аргентинцев со счетом 2:1.

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Для Лео это уже пятая награда лучшему игроку матча на этом мундиале и 15-я за карьеру на мировых первенствах.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против команды Испании (19 июля, 22:00).

Аргентина вместе с Месси может выиграть второй мундиаль подряд – в 2022 году в Катере аргентинцы вырвали трофей у Франции в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

ФОТО. Он идет за вторым трофеем ЧМ! Англия – Аргентина: назван лучший игрок

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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