ФОТО. Он идет за вторым трофеем ЧМ! Англия – Аргентина: назван лучший игрок

Легендарный Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Аргентины.

Месси отдал два ассиста, сыграв ключевую роль в победе аргентинцев со счетом 2:1.

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Для Лео это уже пятая награда лучшему игроку матча на этом мундиале и 15-я за карьеру на мировых первенствах.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против команды Испании (19 июля, 22:00).

Аргентина вместе с Месси может выиграть второй мундиаль подряд – в 2022 году в Катере аргентинцы вырвали трофей у Франции в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

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