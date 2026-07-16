ФОТО. Он идет за вторым трофеем ЧМ! Англия – Аргентина: назван лучший игрок
Лионель Месси отдал два ассиста и сыграл ключевую роль в победе аргентинцев (2:1)
Легендарный Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Аргентины.
Месси отдал два ассиста, сыграв ключевую роль в победе аргентинцев со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Лео это уже пятая награда лучшему игроку матча на этом мундиале и 15-я за карьеру на мировых первенствах.
В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против команды Испании (19 июля, 22:00).
Аргентина вместе с Месси может выиграть второй мундиаль подряд – в 2022 году в Катере аргентинцы вырвали трофей у Франции в серии послематчевых пенальти.
Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля
Англия – Аргентина – 1:2
Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2
ФОТО. Он идет за вторым трофеем ЧМ! Англия – Аргентина: назван лучший игрок
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 15 июля и начнется в 22:00 на стадионе Марседес-Бенц в Атланте
Британец не советует своему соотечественнику принимать этот бой