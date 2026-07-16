Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился 11-м и 12-м ассистом на чемпионатах мира.

Произошло это в полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии.

Месси оформил 12 ассистов в течение 6 мировых первенств, среди которых текущий мундиаль стал рекордным

2026 – 4

2022 – 3

2018 – 2

2014 – 1

2010 – 1

2006 – 1

Результативные передачи Лионеля Месси на чемпионатах мира (12)