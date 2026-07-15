Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрицио Романо: Полесье подпишет футболиста из топ-лиги, игравшего на ЧМ
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 22:56 |
685
0

Фабрицио Романо: Полесье подпишет футболиста из топ-лиги, игравшего на ЧМ

Али Джассим покинет Комо

15 июля 2026, 22:56 |
685
0
Фабрицио Романо: Полесье подпишет футболиста из топ-лиги, игравшего на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Житомирское «Полесье» интересуется иракским полузащитником итальянского «Комо» Али Джассимом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «волки» договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 1 миллион долларов. Теперь решение о переходе должен принять сам игрок.

В сезоне 2025/26 Али Джассим на правах аренды провел 26 матчей за саудовскую «Аль-Нажму», отличившись 4 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

В составе сборной Ирака Али Джассим провел 2 матча на чемпионате мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Полесье» подпишет Андруса Араухо из «Кривбасса».

По теме:
Рональд Куман и Френки де Йонг взбесили Барселону
30 минут тишины. Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «После слов Трампа чуть не обделался»
Комо Полесье Житомир Фабрицио Романо сборная Ирака по футболу трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик может столкнуться с проблемами в Спортивном арбитражном суде
Футбол | 15 июля 2026, 21:33 0
Мудрик может столкнуться с проблемами в Спортивном арбитражном суде
Мудрик может столкнуться с проблемами в Спортивном арбитражном суде

Юристы опасаются, что вингер сборной Украины может проиграть дело о дисквалификации

Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Футбол | 15 июля 2026, 08:08 21
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб

Матвей хочет играть за «Галатасарай»

Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15.07.2026, 19:45
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15.07.2026, 00:45
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 15.07.2026, 05:45
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 24
Футбол
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
14.07.2026, 18:22 1
Волейбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 15
Бокс
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 7
Футбол
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
14.07.2026, 07:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем