Фабрицио Романо: Полесье подпишет футболиста из топ-лиги, игравшего на ЧМ
Али Джассим покинет Комо
Житомирское «Полесье» интересуется иракским полузащитником итальянского «Комо» Али Джассимом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «волки» договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 1 миллион долларов. Теперь решение о переходе должен принять сам игрок.
В сезоне 2025/26 Али Джассим на правах аренды провел 26 матчей за саудовскую «Аль-Нажму», отличившись 4 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
В составе сборной Ирака Али Джассим провел 2 матча на чемпионате мира 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Полесье» подпишет Андруса Араухо из «Кривбасса».
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