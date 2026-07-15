Фабрицио Романо: Полесье подпишет футболиста из топ-лиги, игравшего на ЧМ

Житомирское «Полесье» интересуется иракским полузащитником итальянского «Комо» Али Джассимом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «волки» договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 1 миллион долларов. Теперь решение о переходе должен принять сам игрок.

В сезоне 2025/26 Али Джассим на правах аренды провел 26 матчей за саудовскую «Аль-Нажму», отличившись 4 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

В составе сборной Ирака Али Джассим провел 2 матча на чемпионате мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Полесье» подпишет Андруса Араухо из «Кривбасса».