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  4. Невилл не может забыть, как его обидели легенды Реала
Лига чемпионов
15 июля 2026, 21:01 |
325
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Невилл не может забыть, как его обидели легенды Реала

Фил Невилл в 2003 году не смог обменяться футболками с игроками «Реала»

15 июля 2026, 21:01 |
325
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Невилл не может забыть, как его обидели легенды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Невилл
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Легенда «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл не может забыть апрель 2003 года, когда его команда обыграла «Реал» в Лиге чемпионов со счетом 4:3.

«В тот вечер я вышел на замену в составе «Юнайтед», и это была невероятная игра. Дэвид Бекхэм забил два гола, и я думаю, это, вероятно, предопределило его переход на «Бернабеу» позже в том же году.

После игры мне очень хотелось обменять свою футболку. В конце концов, это была блестящая команда «Реала». Команда, в которой играли Зинедин Зидан, Луиш Фигу и Роберто Карлос, не говоря уже о других невероятных игроках.

Мою футболку сдали на обмен в их раздевалке, и примерно через пять минут вышел их экипировщик и вернул ее», – заявил Невилл.

В ответном матче Криштиану Роналду сделал хет-трик (3:1), и «Реал» вышел в полуфинал турнира. Бывший правый защитник Фил Невилл выиграл шесть титулов Премьер-лиги, а также три Кубка Англии и Лигу чемпионов, прежде чем перейти в «Эвертон».

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Фил Невилл Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: The Times
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Комментарии 1
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У матчі-відповіді Кріштіану Роналду зробив хет-рик і Реал вийшов у півфінал і рахунок у матчі-відповіді був 4:3, а не 3:1 блять. 
І хет-трик зробив не Кріштіану, а Луіс Назаріо 
Це пздець, звичайно, але я не здивований
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