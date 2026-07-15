Невилл не может забыть, как его обидели легенды Реала

Легенда «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл не может забыть апрель 2003 года, когда его команда обыграла «Реал» в Лиге чемпионов со счетом 4:3.

«В тот вечер я вышел на замену в составе «Юнайтед», и это была невероятная игра. Дэвид Бекхэм забил два гола, и я думаю, это, вероятно, предопределило его переход на «Бернабеу» позже в том же году.

После игры мне очень хотелось обменять свою футболку. В конце концов, это была блестящая команда «Реала». Команда, в которой играли Зинедин Зидан, Луиш Фигу и Роберто Карлос, не говоря уже о других невероятных игроках.

Мою футболку сдали на обмен в их раздевалке, и примерно через пять минут вышел их экипировщик и вернул ее», – заявил Невилл.

В ответном матче Криштиану Роналду сделал хет-трик (3:1), и «Реал» вышел в полуфинал турнира. Бывший правый защитник Фил Невилл выиграл шесть титулов Премьер-лиги, а также три Кубка Англии и Лигу чемпионов, прежде чем перейти в «Эвертон».