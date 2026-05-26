  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед расторг контракт с клубом MLS
26 мая 2026, 08:58 | Обновлено 26 мая 2026, 09:03
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед расторг контракт с клубом MLS

Фил Невилл – больше не тренер «Портленда Тимберс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Невилл

49-летний английский специалист Фил Невилл официально покинул пост тренера в американском клубе «Портленд Тимберс».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, пока клуб находится в поисках нового специалиста.

«Я хотел бы поблагодарить Мерритта Полсона, Неда Грабавоя и всю семью «Портленда» за непоколебимую поддержку – за то, что дали мне эту работу и были рядом.

Моему штабу – спасибо за невероятную преданность и тяжелый труд. А игрокам – за усилия, хорошие моменты, хорошие результаты, плохие результаты и все те моменты смеха, которые мы пережили вместе. Я понимаю, что это сфера, где всё определяют результаты, и они не соответствовали ожиданиям этого футбольного клуба», – заявил Фил.

Невилл возглавил «Портленд Тимберс» зимой 2024 года, проведя с командой 95 матчей (34 победы, 24 ничьи и 37 поражений).

На уход Фила повлияли результаты после старта нового сезона. «Портленд Тимберс» имеет в активе лишь 14 очков после 14 туров MLS.

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» до этапа в «Портленд Тимберс» работал ассистентом тренера в сборной Канады.

Оцените материал
