ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед расторг контракт с клубом MLS
49-летний английский специалист Фил Невилл официально покинул пост тренера в американском клубе «Портленд Тимберс».
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, пока клуб находится в поисках нового специалиста.
«Я хотел бы поблагодарить Мерритта Полсона, Неда Грабавоя и всю семью «Портленда» за непоколебимую поддержку – за то, что дали мне эту работу и были рядом.
Моему штабу – спасибо за невероятную преданность и тяжелый труд. А игрокам – за усилия, хорошие моменты, хорошие результаты, плохие результаты и все те моменты смеха, которые мы пережили вместе. Я понимаю, что это сфера, где всё определяют результаты, и они не соответствовали ожиданиям этого футбольного клуба», – заявил Фил.
Невилл возглавил «Портленд Тимберс» зимой 2024 года, проведя с командой 95 матчей (34 победы, 24 ничьи и 37 поражений).
На уход Фила повлияли результаты после старта нового сезона. «Портленд Тимберс» имеет в активе лишь 14 очков после 14 туров MLS.
Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» до этапа в «Портленд Тимберс» работал ассистентом тренера в сборной Канады.
The Portland Timbers have mutually parted ways with Head Coach Phil Neville, the club announced today. The search for a new head coach is underway.— Portland Timbers (@TimbersFC) May 25, 2026
