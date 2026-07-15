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Чемпионат мира
15 июля 2026, 21:01 |
567
0

Кейн vs Месси. Стали известны стартовые составы на матч Англия – Аргентина

Матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года начнется в 22:00 по киевскому времени

15 июля 2026, 21:01 |
567
0
Кейн vs Месси. Стали известны стартовые составы на матч Англия – Аргентина
Goal.com
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15 июля в 22:00 по киевскому времени начнётся матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на эту игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале победитель пары Англия – Аргентина сыграет с Испанией.

Главный тренер сборной Англии – Томас Тухель, в то время как Аргентину тренирует Лионель Скалони.

Стали известны стартовые составы на матч Англия – Аргентина:

Англия: Пикфорд, Спенс, Гехи, Стоунс, Джеймс, Андерсон, Райс, Беллингем, Гордон, Роджерс, Кейн

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Лисандро, Ромеро, Молина, Энцо Фернандес, Макаллистер, Паредес, Симеоне, Альварес, Месси

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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