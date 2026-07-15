Кейн vs Месси. Стали известны стартовые составы на матч Англия – Аргентина
Матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года начнется в 22:00 по киевскому времени
15 июля в 22:00 по киевскому времени начнётся матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины.
Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на эту игру.
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В финале победитель пары Англия – Аргентина сыграет с Испанией.
Главный тренер сборной Англии – Томас Тухель, в то время как Аргентину тренирует Лионель Скалони.
Стали известны стартовые составы на матч Англия – Аргентина:
Англия: Пикфорд, Спенс, Гехи, Стоунс, Джеймс, Андерсон, Райс, Беллингем, Гордон, Роджерс, Кейн
Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Лисандро, Ромеро, Молина, Энцо Фернандес, Макаллистер, Паредес, Симеоне, Альварес, Месси
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The XIs for the Argentina vs. England game in the World Cup semi-final! 🇦🇷🏴 pic.twitter.com/DPh8l8vKTS— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 15, 2026
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