Динамо согласилось отпустить Пономаренко. Назван клуб
Киевляне готовы отпустить игрока в «Галатасарай» на своих условиях
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко остается главной трансферной целью «Галатасарая» на позицию форварда.
По информации турецкого журналиста Кагана Дурсуна, стороны обсуждают возможный переход украинца. Киевский клуб готов отпустить игрока на правах аренды за 25 млн евро с обязательным выкупом футболиста.
Переговоры между клубами продолжаются. Окончательный формат трансфера Пономаренко пока не согласован.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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