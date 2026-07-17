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  4. Динамо согласилось отпустить Пономаренко. Назван клуб
Турция
17 июля 2026, 08:02 |
2154
4

Динамо согласилось отпустить Пономаренко. Назван клуб

Киевляне готовы отпустить игрока в «Галатасарай» на своих условиях

17 июля 2026, 08:02 |
2154
4 Comments
Динамо согласилось отпустить Пономаренко. Назван клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко остается главной трансферной целью «Галатасарая» на позицию форварда.

По информации турецкого журналиста Кагана Дурсуна, стороны обсуждают возможный переход украинца. Киевский клуб готов отпустить игрока на правах аренды за 25 млн евро с обязательным выкупом футболиста.

Переговоры между клубами продолжаются. Окончательный формат трансфера Пономаренко пока не согласован.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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об этом Пономаренко и Динамо уже знают?
Или пока что только переговоры Олийченко с турецким клубом?
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+1
Невменяемость Олийченко - отражение редакционной политики?
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+1
Після Універсітатя він уже міліард коштує.
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0
ПАОК его перекупит после двух игр.
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0
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