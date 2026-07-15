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Лига Европы
15 июля 2026, 19:23 | Обновлено 15 июля 2026, 19:40
153
0

Тренер Университати: Нельзя говорить, что уже есть преимущество над Динамо

Кристиано Бергоди не считает фактор домашнего стадиона решающим в матче с «Динамо»

15 июля 2026, 19:23 | Обновлено 15 июля 2026, 19:40
153
0
Тренер Университати: Нельзя говорить, что уже есть преимущество над Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бергоди
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Главный тренер румынской «Университати» из Клужа Кристиано Бергоди сделал прогноз на ответный матч первого раунда Лиги Европы с киевским «Динамо».

– После 0:0 в первом матче, с учетом поддержки на стадионе, какие шансы против «Динамо»?

– Я думаю, что после 0:0 можно сказать, что шансы 50 на 50 процентов. Но нельзя говорить, что из-за поддержки болельщиков у нас уже есть преимущество. Хотя я надеюсь, что она будет максимальной.

Но мы играем не только против поддержки. «Динамо» уже показало свою силу. Мы имеем дело с очень сильным клубом Восточной Европы, с игроками, по которым отказывались от предложений в 12, 15-16 миллионов евро из английской Премьер-лиги. Поэтому мы не можем думать только о поддержке. Она поможет нам, но на поле нужно показать свою силу.

В первой игре мы хорошо сыграли в фазе обороны, не оставляли много пространства. У них есть качественные футболисты, особенно в центре поля и в атаке.

Матч состоится в четверг, 16 июля, и начнется в 20:30.

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Руслан Полищук Источник: Динамо Киев от Шурика
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