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  4. Договор на пять лет. Довбик готов подписать контракт с новым клубом
Италия
15 июля 2026, 18:19 |
330
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Договор на пять лет. Довбик готов подписать контракт с новым клубом

Артем может перейти в «Дженоа»

15 июля 2026, 18:19 |
330
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Договор на пять лет. Довбик готов подписать контракт с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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«Дженоа» становится все ближе к подписанию украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает primocanale.it.

Стороны обсуждают вариант с переходом 29-летнего нападающего в клуб из Генуи на правах аренды сроком на один сезон. После ее завершения у «Дженоа» будет право выкупа игрока и подписание с ним контракта до 2031 года.

Однако клубам еще предстоит согласовать финансовые стороны соглашения – суммы аренды и трансфера, а также вопрос с зарплатой украинца, как во время его выступлений в аренде, так и после ее завершения, когда он уже станет полноценным игроком грифонов.

Ранее сообщалось, что подписать Довбика также хочет «Аякс».

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Антон Романенко Источник: Primocanale
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