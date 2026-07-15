Договор на пять лет. Довбик готов подписать контракт с новым клубом

«Дженоа» становится все ближе к подписанию украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает primocanale.it.

Стороны обсуждают вариант с переходом 29-летнего нападающего в клуб из Генуи на правах аренды сроком на один сезон. После ее завершения у «Дженоа» будет право выкупа игрока и подписание с ним контракта до 2031 года.

Однако клубам еще предстоит согласовать финансовые стороны соглашения – суммы аренды и трансфера, а также вопрос с зарплатой украинца, как во время его выступлений в аренде, так и после ее завершения, когда он уже станет полноценным игроком грифонов.

Ранее сообщалось, что подписать Довбика также хочет «Аякс».