ЧИГРИНСКИЙ: «Я сказал: «Если будет матч с россиянами, меня здесь не будет»

Главный тренер кипрского «Красавы» Дмитрий Чигринский вспомнил, как отказался участвовать в товарищеском матче с российским клубом.

По словам украинца, это произошло во время его работы в греческом «Арисе», где он был помощником Маноло Хименеса.

«Да, такая ситуация была. Был перерыв на матчи сборных. Спортивный директор клуба – испанец Рубен Реес. Думаю, у него были коллеги, знакомые из московского цска, которые предложили ему в этот перерыв сыграть товарищеский матч.

Я так понимаю, было два варианта. Они были готовы полностью оплатить «Арису» перелет, выезд, все расходы на отель. Это не был вариант лететь в россию, это был вариант лететь, кажется, в Дубай.

Маноло очень адекватный человек, он с самого начала войны поддерживал Украину, звонил мне, Шахову. Он спрашивал, какую помощь можно оказать. Я знаю, что в Севилье они также помогали украинцам, но я ему просто объяснил это очень чётко и понятно. Я сказал: «Маноло, если будет этот матч, меня здесь не будет».

Это не вопрос к вам, возможно, вы не видите это так остро, вам это не кажется поддержкой россии, агрессора. Я могу вас понять, но моя позиция такова, она однозначна. И в этот же момент они меня полностью поддержали, сказали, что никакой игры не будет, всё отменяется.

Я не рву на себе футболку и не говорю, что я что-то… Я уверен, что многие через такие моменты проходят. Здесь нужно понимать: всё может быть только однозначно. Это вопрос принципа – это не вопрос контракта, удобства или поиска какого-то компромисса. Здесь компромиссов быть не может», – сказал Чигринский.