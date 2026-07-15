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15 июля 2026, 19:26 | Обновлено 15 июля 2026, 19:39
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ЧИГРИНСКИЙ: «Я сказал: «Если будет матч с россиянами, меня здесь не будет»

Дмитрий отстоял свою принципиальную позицию

15 июля 2026, 19:26 | Обновлено 15 июля 2026, 19:39
765
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ЧИГРИНСКИЙ: «Я сказал: «Если будет матч с россиянами, меня здесь не будет»
ФК Ионикос. Дмитрий Чигринский
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Главный тренер кипрского «Красавы» Дмитрий Чигринский вспомнил, как отказался участвовать в товарищеском матче с российским клубом.

По словам украинца, это произошло во время его работы в греческом «Арисе», где он был помощником Маноло Хименеса.

«Да, такая ситуация была. Был перерыв на матчи сборных. Спортивный директор клуба – испанец Рубен Реес. Думаю, у него были коллеги, знакомые из московского цска, которые предложили ему в этот перерыв сыграть товарищеский матч.

Я так понимаю, было два варианта. Они были готовы полностью оплатить «Арису» перелет, выезд, все расходы на отель. Это не был вариант лететь в россию, это был вариант лететь, кажется, в Дубай.

Маноло очень адекватный человек, он с самого начала войны поддерживал Украину, звонил мне, Шахову. Он спрашивал, какую помощь можно оказать. Я знаю, что в Севилье они также помогали украинцам, но я ему просто объяснил это очень чётко и понятно. Я сказал: «Маноло, если будет этот матч, меня здесь не будет».

Это не вопрос к вам, возможно, вы не видите это так остро, вам это не кажется поддержкой россии, агрессора. Я могу вас понять, но моя позиция такова, она однозначна. И в этот же момент они меня полностью поддержали, сказали, что никакой игры не будет, всё отменяется.

Я не рву на себе футболку и не говорю, что я что-то… Я уверен, что многие через такие моменты проходят. Здесь нужно понимать: всё может быть только однозначно. Это вопрос принципа – это не вопрос контракта, удобства или поиска какого-то компромисса. Здесь компромиссов быть не может», – сказал Чигринский.

10 июля Дмитрий дебютировал в роли главного тренера, возглавив «Красаву». Команда выступает в чемпионате Кипра, её владельцем является бывший российский футболист и блогер Евгений Савин. Последний в 2022 году публично осудил агрессию рф против Украины, за что подвергся уголовному преследованию в россии и был объявлен в розыск.

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Красава Ипсонас чемпионат Кипра по футболу Арис Салоники чемпионат Греции по футболу Дмитрий Чигринский
Андрей Плыгун Источник: FootballHub
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