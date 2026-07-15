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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 17:44 | Обновлено 15 июля 2026, 18:19
708
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Форвард Динамо, который не нужен Костюку, не спешил возвращаться в клуб

Владислав Бленуце прибыл на тренировочные сборы через две недели после их старта

15 июля 2026, 17:44 | Обновлено 15 июля 2026, 18:19
708
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Форвард Динамо, который не нужен Костюку, не спешил возвращаться в клуб
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце
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Украинский журналист Виктор Вацко прокомментировал ситуацию вокруг форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце, который проиграл конкуренцию за место в стартовом составе:

«От Бленуце мне смешно. Я не знаю, что там внутри «Динамо» – возможно, Бленуце сказали, что на него не рассчитывают, но… Ты футболист, у тебя есть какие-то амбиции, какое-то чувство собственного достоинства.

Ты полгода не играл в футбол. И не просто так не играл, а потому, что ты конкуренцию не выдерживал. И после этого ты приезжаешь на сборы в команду только через две недели после начала этих сборов!

Вот для меня это дико просто. Вот как он хочет Костюку доказывать, что он конкурентоспособен? Хотя, может, он уже давно крест на том «Динамо» поставил», – рассказал журналист.

Бленуце перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Нападающий провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Бленуце Игорь Костюк Виктор Вацко
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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