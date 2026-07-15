Форвард Динамо, который не нужен Костюку, не спешил возвращаться в клуб

Украинский журналист Виктор Вацко прокомментировал ситуацию вокруг форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце, который проиграл конкуренцию за место в стартовом составе:

«От Бленуце мне смешно. Я не знаю, что там внутри «Динамо» – возможно, Бленуце сказали, что на него не рассчитывают, но… Ты футболист, у тебя есть какие-то амбиции, какое-то чувство собственного достоинства.

Ты полгода не играл в футбол. И не просто так не играл, а потому, что ты конкуренцию не выдерживал. И после этого ты приезжаешь на сборы в команду только через две недели после начала этих сборов!

Вот для меня это дико просто. Вот как он хочет Костюку доказывать, что он конкурентоспособен? Хотя, может, он уже давно крест на том «Динамо» поставил», – рассказал журналист.

Бленуце перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Нападающий провел 11 матчей, в которых забил один гол.