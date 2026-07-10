Динамо получило предложение о переходе игрока, который не нужен Костюку

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может продолжить карьеру в чемпионате Греции, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован греческий «Левадиакос», который отправил «бело-синим» предложение об аренде на один сезон с возможностью выкупа за 800 тысяч евро.

«Бленуце не смог закрепиться в Украине и не забил ни одного гола в Премьер-лиге. Помимо статистических показателей, его пребывание в Киеве осложнялось скандалом с публикациями в социальных сетях.

Для форварда «Левадиакос» станет реальным шансом, чтобы вернуться на прежний уровень. Чемпионат Греции предоставит ему конкурентную среду, но более доступную, чем давление со стороны киевского «Динамо».

Нападающий уже дал согласие на переход, поэтому последним шагом остается согласование между клубами. Если «Динамо» примет предложенную формулу, Бленуце станет новой атакующей силой в греческой лиге», – сообщил источник.