Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило предложение о переходе игрока, который не нужен Костюку
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 09:39 | Обновлено 10 июля 2026, 09:52
707
1

Динамо получило предложение о переходе игрока, который не нужен Костюку

Греческий «Левадиакос» рассматривает аренду Владислава Бленуце с опцией выкупа

10 июля 2026, 09:39 | Обновлено 10 июля 2026, 09:52
707
1 Comments
Динамо получило предложение о переходе игрока, который не нужен Костюку
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может продолжить карьеру в чемпионате Греции, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован греческий «Левадиакос», который отправил «бело-синим» предложение об аренде на один сезон с возможностью выкупа за 800 тысяч евро.

«Бленуце не смог закрепиться в Украине и не забил ни одного гола в Премьер-лиге. Помимо статистических показателей, его пребывание в Киеве осложнялось скандалом с публикациями в социальных сетях.

Для форварда «Левадиакос» станет реальным шансом, чтобы вернуться на прежний уровень. Чемпионат Греции предоставит ему конкурентную среду, но более доступную, чем давление со стороны киевского «Динамо».

Нападающий уже дал согласие на переход, поэтому последним шагом остается согласование между клубами. Если «Динамо» примет предложенную формулу, Бленуце станет новой атакующей силой в греческой лиге», – сообщил источник.

По теме:
Участник Лиги чемпионов может подписать украинца за два миллиона евро
Коуч Университати выступил с заявлением после матча с Динамо в Лиге Европы
Динамо Киев – Радомяк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Владислав Бленуце Игорь Костюк чемпионат Греции по футболу Левадиакос трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 20:10 126
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026

Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор

ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками
Футбол | 10 июля 2026, 07:08 4
ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками
ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками

На страницу Евы Мурати в Instagram подписаны 1,4 миллиона человек

Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Теннис | 09.07.2026, 18:15
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Футбол | 09.07.2026, 22:01
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Футбол | 10.07.2026, 07:37
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Какое по счету предложение?
Кто-нибудь считал количество предложений?
Ответить
-1
Популярные новости
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 3
Футбол
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 21
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 16
Футбол
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
08.07.2026, 09:02
Баскетбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем