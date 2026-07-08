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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 17:07 | Обновлено 08 июля 2026, 17:16
1913
0

Костюк откажется от двух футболистов Динамо перед стартом сезона

Владислав Бленуце и Анхель Торрес не попали в заявку киевского клуба на чемпионат и еврокубки

08 июля 2026, 17:07 | Обновлено 08 июля 2026, 17:16
1913
0
Костюк откажется от двух футболистов Динамо перед стартом сезона
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определился с игроками, которые не входят в его планы перед стартом нового сезона еврокубков и чемпионата Украины.

В заявке «бело-синих» на Лигу Европы и Премьер-лигу не нашлось место колумбийскому вингеру Анхелю Торресу и румынскому форварду Владиславу Бленуце.

Наставник киевского клуба не заинтересован в услугах 24-летнего нападающего, который не доволен своим положением и планирует покинуть чемпионат Украины.

Бленуце присоединился к динамовцам в сентябре 2025 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Нападающий провел 11 матчей, в которых забил один гол.

Торрес разочаровал главного тренера во время тренировочных сборов в Австрии, поэтому в новом сезоне не сможет рассчитывать на игровое время и борьбу за место в основной обойме.

Ожидается, что 26-летний колумбиец отправится в очередную аренду – с января по июль легионер защищал цвета турецкого «Эюпспора», где за 12 матчей забил два гола и отдал один ассист.

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Динамо Киев Игорь Костюк Анхель Торрес Владислав Бленуце трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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