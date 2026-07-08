Костюк откажется от двух футболистов Динамо перед стартом сезона
Владислав Бленуце и Анхель Торрес не попали в заявку киевского клуба на чемпионат и еврокубки
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определился с игроками, которые не входят в его планы перед стартом нового сезона еврокубков и чемпионата Украины.
В заявке «бело-синих» на Лигу Европы и Премьер-лигу не нашлось место колумбийскому вингеру Анхелю Торресу и румынскому форварду Владиславу Бленуце.
Наставник киевского клуба не заинтересован в услугах 24-летнего нападающего, который не доволен своим положением и планирует покинуть чемпионат Украины.
Бленуце присоединился к динамовцам в сентябре 2025 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Нападающий провел 11 матчей, в которых забил один гол.
Торрес разочаровал главного тренера во время тренировочных сборов в Австрии, поэтому в новом сезоне не сможет рассчитывать на игровое время и борьбу за место в основной обойме.
Ожидается, что 26-летний колумбиец отправится в очередную аренду – с января по июль легионер защищал цвета турецкого «Эюпспора», где за 12 матчей забил два гола и отдал один ассист.
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