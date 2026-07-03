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  4. Футболист Динамо решил покинуть киевский клуб. Все зависит от Суркиса
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 09:21 |
690
0

Футболист Динамо решил покинуть киевский клуб. Все зависит от Суркиса

Владислав Бленуце недоволен своим положением и недоверием со стороны главного тренера

03 июля 2026, 09:21 |
690
0
Футболист Динамо решил покинуть киевский клуб. Все зависит от Суркиса
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце
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Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце недоволен своим положением в украинской команде и намерен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

По информации Sport.ro, 24-летний нападающий не входит в планы главного тренера Игоря Костюка и намерен найти новые варианты для продолжения карьеры.

В услугах румынского игрока заинтересовано «Динамо» Бухарест, потенциальный трансфер находится под личным контролем президента Андрея Николеску, который следит за своим соотечественником последние полгода.

«Красные псы» рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер Бленуце, но переход форварда зависит от президента «бело-синих» Игоря Суркиса и его финансовых требований.

Бленуце перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Нападающий провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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Динамо Киев Владислав Бленуце Игорь Костюк Игорь Суркис Динамо Бухарест чемпионат Румынии по футболу трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Sport.ro
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