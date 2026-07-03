Футболист Динамо решил покинуть киевский клуб. Все зависит от Суркиса

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце недоволен своим положением в украинской команде и намерен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

По информации Sport.ro, 24-летний нападающий не входит в планы главного тренера Игоря Костюка и намерен найти новые варианты для продолжения карьеры.

В услугах румынского игрока заинтересовано «Динамо» Бухарест, потенциальный трансфер находится под личным контролем президента Андрея Николеску, который следит за своим соотечественником последние полгода.

«Красные псы» рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер Бленуце, но переход форварда зависит от президента «бело-синих» Игоря Суркиса и его финансовых требований.

Бленуце перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Нападающий провел 11 матчей, в которых забил один гол.