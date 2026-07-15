Хавбек сборной Франции: «Мы проиграли одной команде. И это не Испания»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки считает, что команда сама виновата в поражении 0:2 в матче полуфинала ЧМ-2026 против Испании.

«Все соперники боялись нас. И единственная команда, которая нас победила, были мы сами. Проиграли сами себе, а не судьям или Испании. Странно винить судью».

«Он был не на высоте, но не отбирал у нас гол или что-то такое», – сказал Шерки.

Франция сыграет в матче за третье место против Аргентины или Англии.