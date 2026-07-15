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Чемпионат мира
15 июля 2026, 16:31 | Обновлено 15 июля 2026, 16:40
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Хавбек сборной Франции: «Мы проиграли одной команде. И это не Испания»

Шерки считает, что Франция сама во всем виновата

15 июля 2026, 16:31 | Обновлено 15 июля 2026, 16:40
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1 Comments
Хавбек сборной Франции: «Мы проиграли одной команде. И это не Испания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки считает, что команда сама виновата в поражении 0:2 в матче полуфинала ЧМ-2026 против Испании.

«Все соперники боялись нас. И единственная команда, которая нас победила, были мы сами. Проиграли сами себе, а не судьям или Испании. Странно винить судью».

«Он был не на высоте, но не отбирал у нас гол или что-то такое», – сказал Шерки.

Франция сыграет в матче за третье место против Аргентины или Англии.

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Райан Шерки ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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Едина розумна думка. А не посилання на суддю, на все інше. Ви програли, бо не були готові, Дешам виявився нездатним кинути в жопу мммє-бббє-пє, тому і гра не пішла. І це було видно ще раніше, ця ставка спрацює лише до появи гарної команди. Тому і піпець настав.
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