Чемпионат мира15 июля 2026, 16:31 | Обновлено 15 июля 2026, 16:40
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Хавбек сборной Франции: «Мы проиграли одной команде. И это не Испания»
Шерки считает, что Франция сама во всем виновата
15 июля 2026, 16:31 | Обновлено 15 июля 2026, 16:40
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки считает, что команда сама виновата в поражении 0:2 в матче полуфинала ЧМ-2026 против Испании.
«Все соперники боялись нас. И единственная команда, которая нас победила, были мы сами. Проиграли сами себе, а не судьям или Испании. Странно винить судью».
«Он был не на высоте, но не отбирал у нас гол или что-то такое», – сказал Шерки.
Франция сыграет в матче за третье место против Аргентины или Англии.
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Комментарии 1
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Едина розумна думка. А не посилання на суддю, на все інше. Ви програли, бо не були готові, Дешам виявився нездатним кинути в жопу мммє-бббє-пє, тому і гра не пішла. І це було видно ще раніше, ця ставка спрацює лише до появи гарної команди. Тому і піпець настав.
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