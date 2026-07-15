Испания во второй раз в истории победила в шести матчах подряд на ЧМ
«Фурия роха» на ЧМ-2026 повторила свое достижение на ЧМ-2010
Сборная Испании повторила собственное достижение по продолжительности победной серии на чемпионатах мира.
Победа над Францией в полуфинале ЧМ-2026 стала для «Фурии рохи» шестой подряд на турнире.
Подобное уже происходило в истории испанской сборной. На ЧМ-2010, на котором Испания стала чемпионом, были также одержаны 6 побед подряд.
Интересным фактом является то, что тогда, как и на нынешнем мундиале, испанская сборная не выиграла свой первый матч на турнире (2010: Швейцария – 0:1, 2026: Кабо-Верде – 0:0).
Победная серия сборной Испании на ЧМ-2026 (6)
- Франция – 2:0
- Бельгия – 2:1
- Португалия – 1:0
- Австрия – 3:0
- Уругвай – 1:0
- Саудовская Аравия – 4:0
Победная серия сборной Испании на ЧМ-2010 (6)
- Нидерланды – 1:0
- Германия – 1:0
- Парагвай – 1:0
- Португалия – 1:0
- Чили – 2:1
- Гондурас – 2:0
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