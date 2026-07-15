Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания во второй раз в истории победила в шести матчах подряд на ЧМ
Чемпионат мира
15 июля 2026, 11:18 | Обновлено 15 июля 2026, 11:19
166
0

Испания во второй раз в истории победила в шести матчах подряд на ЧМ

«Фурия роха» на ЧМ-2026 повторила свое достижение на ЧМ-2010

15 июля 2026, 11:18 | Обновлено 15 июля 2026, 11:19
166
0
Испания во второй раз в истории победила в шести матчах подряд на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Испании повторила собственное достижение по продолжительности победной серии на чемпионатах мира.

Победа над Францией в полуфинале ЧМ-2026 стала для «Фурии рохи» шестой подряд на турнире.

Подобное уже происходило в истории испанской сборной. На ЧМ-2010, на котором Испания стала чемпионом, были также одержаны 6 побед подряд.

Интересным фактом является то, что тогда, как и на нынешнем мундиале, испанская сборная не выиграла свой первый матч на турнире (2010: Швейцария – 0:1, 2026: Кабо-Верде – 0:0).

Победная серия сборной Испании на ЧМ-2026 (6)

  • Франция – 2:0
  • Бельгия – 2:1
  • Португалия – 1:0
  • Австрия – 3:0
  • Уругвай – 1:0
  • Саудовская Аравия – 4:0

Победная серия сборной Испании на ЧМ-2010 (6)

  • Нидерланды – 1:0
  • Германия – 1:0
  • Парагвай – 1:0
  • Португалия – 1:0
  • Чили – 2:1
  • Гондурас – 2:0
По теме:
Дидье Дешам побил рекорд Хельмута Шена
Топ-5 игроков с наибольшим количеством матчей на ЧМ и ЧЕ без поражений
Симон – правильный выбор. 11 мыслей о матче Испании и Франции
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Футбол | 15 июля 2026, 08:08 19
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб

Матвей хочет играть за «Галатасарай»

Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Футбол | 15 июля 2026, 08:32 8
Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро

Клуб отклонил предложение «Аякса» по Пономаренко

Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Футбол | 15.07.2026, 11:26
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15.07.2026, 00:49
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15.07.2026, 07:45
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 5
Бокс
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 12
Футбол
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
13.07.2026, 09:42 5
Бокс
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем