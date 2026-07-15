Испания во второй раз в истории победила в шести матчах подряд на ЧМ

Сборная Испании повторила собственное достижение по продолжительности победной серии на чемпионатах мира.

Победа над Францией в полуфинале ЧМ-2026 стала для «Фурии рохи» шестой подряд на турнире.

Подобное уже происходило в истории испанской сборной. На ЧМ-2010, на котором Испания стала чемпионом, были также одержаны 6 побед подряд.

Интересным фактом является то, что тогда, как и на нынешнем мундиале, испанская сборная не выиграла свой первый матч на турнире (2010: Швейцария – 0:1, 2026: Кабо-Верде – 0:0).

Победная серия сборной Испании на ЧМ-2026 (6)

Франция – 2:0

Бельгия – 2:1

Португалия – 1:0

Австрия – 3:0

Уругвай – 1:0

Саудовская Аравия – 4:0

Победная серия сборной Испании на ЧМ-2010 (6)