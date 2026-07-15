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Чемпионат мира
15 июля 2026, 12:30 | Обновлено 15 июля 2026, 13:20
1186
0

ФОТО. Игрок Испании удивил трогательным жестом после матча с Францией

Кубарси продемонстрировал, что такое человечность и уважение к сопернику

15 июля 2026, 12:30 | Обновлено 15 июля 2026, 13:20
1186
0
ФОТО. Игрок Испании удивил трогательным жестом после матча с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси
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19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси тронул интернет своим благородным жестом после победы над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Как утверждают очевидцы, молодой талант «Фурии Рохи» после финального свистка не побежал праздновать триумф с командой, а подошел к опустошенному и разочарованному вингеру «Ле Бле» Дезире Дуэ. Испанец обнял соперника и сказал слова поддержки, что попало в объективы камер журналистов.

«Я мадридист до мозга костей, но этот парень меня поразил»,

«Это лучший молодой защитник мира прямо сейчас»,

«Вижу в нем молодого Пуйоля», – пишут пользователи.

На ЧМ-2026 Кубарси провел семь матчей за сборную Испании и получил одну желтую карточку. Финал турнира состоится 19 июля. В решающем матче испанцы сыграют против победителя второго полуфинала Англия – Аргентина.

Соцсети

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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