ФОТО. Игрок Испании удивил трогательным жестом после матча с Францией

19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси тронул интернет своим благородным жестом после победы над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Как утверждают очевидцы, молодой талант «Фурии Рохи» после финального свистка не побежал праздновать триумф с командой, а подошел к опустошенному и разочарованному вингеру «Ле Бле» Дезире Дуэ. Испанец обнял соперника и сказал слова поддержки, что попало в объективы камер журналистов.

«Я мадридист до мозга костей, но этот парень меня поразил», «Это лучший молодой защитник мира прямо сейчас», «Вижу в нем молодого Пуйоля», – пишут пользователи.

На ЧМ-2026 Кубарси провел семь матчей за сборную Испании и получил одну желтую карточку. Финал турнира состоится 19 июля. В решающем матче испанцы сыграют против победителя второго полуфинала Англия – Аргентина.