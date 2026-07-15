ФОТО. Игрок Испании удивил трогательным жестом после матча с Францией
Кубарси продемонстрировал, что такое человечность и уважение к сопернику
19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси тронул интернет своим благородным жестом после победы над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2026.
Как утверждают очевидцы, молодой талант «Фурии Рохи» после финального свистка не побежал праздновать триумф с командой, а подошел к опустошенному и разочарованному вингеру «Ле Бле» Дезире Дуэ. Испанец обнял соперника и сказал слова поддержки, что попало в объективы камер журналистов.
«Я мадридист до мозга костей, но этот парень меня поразил»,
«Это лучший молодой защитник мира прямо сейчас»,
«Вижу в нем молодого Пуйоля», – пишут пользователи.
На ЧМ-2026 Кубарси провел семь матчей за сборную Испании и получил одну желтую карточку. Финал турнира состоится 19 июля. В решающем матче испанцы сыграют против победителя второго полуфинала Англия – Аргентина.
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