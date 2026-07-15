Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров высказался по поводу низкого уровня развития спортивной психологии в Украине.

Во время беседы с бывшим вратарем киевлян Денисом Бойко он признал, что после травм, неудачных матчей или просто психологических проблем в быту или личной жизни футболисты могут потерять игровую форму, поскольку не могут самостоятельно справиться с подобными неприятностями.

В то же время работу спортивного психолога иногда саботирует даже главный тренер команды, отмечает Федоров.