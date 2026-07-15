Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Федоров откровенно рассказал о скрытой проблеме в футболе
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров высказался по поводу низкого уровня развития спортивной психологии в Украине.
Во время беседы с бывшим вратарем киевлян Денисом Бойко он признал, что после травм, неудачных матчей или просто психологических проблем в быту или личной жизни футболисты могут потерять игровую форму, поскольку не могут самостоятельно справиться с подобными неприятностями.
В то же время работу спортивного психолога иногда саботирует даже главный тренер команды, отмечает Федоров.
«Каждый тренер считает себя тоже психологом, да? И ему кажется, что таким образом кто-то ещё, кроме него, будет знать все секреты. Но психолог – это же не тренер. Психолог – это, на мой взгляд, скорее врач. Наверное, тренер где-то боится конкуренции.
Чтобы это уладить, нужно время. В нашем обществе раньше вообще обходились без психологов. У нас главный психолог – это был бармен. Ну, люди так приходили в бар, там выпивали, и бармен был их психологом. Так и было», – сказал специалист.
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