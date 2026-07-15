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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 11:26 | Обновлено 15 июля 2026, 12:11
907
4

Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»

Федоров откровенно рассказал о скрытой проблеме в футболе

15 июля 2026, 11:26 | Обновлено 15 июля 2026, 12:11
907
4 Comments
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
ФК Динамо. Сергей Федоров
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Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров высказался по поводу низкого уровня развития спортивной психологии в Украине.

Во время беседы с бывшим вратарем киевлян Денисом Бойко он признал, что после травм, неудачных матчей или просто психологических проблем в быту или личной жизни футболисты могут потерять игровую форму, поскольку не могут самостоятельно справиться с подобными неприятностями.

В то же время работу спортивного психолога иногда саботирует даже главный тренер команды, отмечает Федоров.

«Каждый тренер считает себя тоже психологом, да? И ему кажется, что таким образом кто-то ещё, кроме него, будет знать все секреты. Но психолог – это же не тренер. Психолог – это, на мой взгляд, скорее врач. Наверное, тренер где-то боится конкуренции.

Чтобы это уладить, нужно время. В нашем обществе раньше вообще обходились без психологов. У нас главный психолог – это был бармен. Ну, люди так приходили в бар, там выпивали, и бармен был их психологом. Так и было», – сказал специалист.

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Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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Комментарии 4
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Да же не помню когда он за Динамо играл. Он реально был в Динамо?
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Англія чи Аргентина? Залиште ці розмови на пізній вечір.
Головний тренд українського футболу сьогодні о 18:00 — це битва славетного ФК «Харків» проти чеського «Яблонця».
Весь ресурс вітчизняних уболівальників сьогодні буде на трансляції цього матчу. Очікується домінування Харкова та яскрава перемога, яка сколихне всю футбольну Україну
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-2
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