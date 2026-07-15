«Есть идеи и наработки». Известный экс-игрок Динамо хочет стать тренером
Сергей Федоров считает, что готов к новому вызову
Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров поделился своими мыслями о возможности работы в качестве главного тренера.
«Желание есть. Покажет время. Желание есть, есть свои мысли, есть какие-то наработки, и мне будет очень приятно где-нибудь их реализовать», – сообщил он.
После завершения игровой карьеры Федоров долгое время работал в системе киевского «Динамо» ассистентом Сергея Реброва, Александра Хацкевича, Мирчи Луческу и Александра Шовковского. При этом опыта работы в качестве главного тренера у него нет.
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