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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 10:48 | Обновлено 15 июля 2026, 11:05
1223
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«Есть идеи и наработки». Известный экс-игрок Динамо хочет стать тренером

Сергей Федоров считает, что готов к новому вызову

15 июля 2026, 10:48 | Обновлено 15 июля 2026, 11:05
1223
2 Comments
«Есть идеи и наработки». Известный экс-игрок Динамо хочет стать тренером
ФК Динамо. Сергей Федоров
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Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров поделился своими мыслями о возможности работы в качестве главного тренера.

«Желание есть. Покажет время. Желание есть, есть свои мысли, есть какие-то наработки, и мне будет очень приятно где-нибудь их реализовать», – сообщил он.

После завершения игровой карьеры Федоров долгое время работал в системе киевского «Динамо» ассистентом Сергея Реброва, Александра Хацкевича, Мирчи Луческу и Александра Шовковского. При этом опыта работы в качестве главного тренера у него нет.

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Сергей Федоров Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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нароботки? ну, тоді все зрозуміло))
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