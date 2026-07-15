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  4. Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 08:32 |
1275
0

Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро

Клуб отклонил предложение «Аякса» по Пономаренко

15 июля 2026, 08:32 |
1275
0
Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Киевское «Динамо» получило официальное предложение по своему воспитаннику, украинскому бомбардиру Матвею Пономаренко.

Как отмечает источник, к киевскому клубу обратился самый титулованный клуб Нидерландов «Аякс», который предложил за украинца 20 миллионов евро, но руководство киевлян отказалось продавать игрока за такую сумму.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко трансферы УПЛ Аякс
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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