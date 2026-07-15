Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Клуб отклонил предложение «Аякса» по Пономаренко
Киевское «Динамо» получило официальное предложение по своему воспитаннику, украинскому бомбардиру Матвею Пономаренко.
Как отмечает источник, к киевскому клубу обратился самый титулованный клуб Нидерландов «Аякс», который предложил за украинца 20 миллионов евро, но руководство киевлян отказалось продавать игрока за такую сумму.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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