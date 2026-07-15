Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро

Киевское «Динамо» получило официальное предложение по своему воспитаннику, украинскому бомбардиру Матвею Пономаренко.

Как отмечает источник, к киевскому клубу обратился самый титулованный клуб Нидерландов «Аякс», который предложил за украинца 20 миллионов евро, но руководство киевлян отказалось продавать игрока за такую сумму.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.