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  4. Тьерри АНРИ: «Как этот футболист мог так поступить? Я разочарован»
Чемпионат мира
16 июля 2026, 09:02 |
1926
0

Тьерри АНРИ: «Как этот футболист мог так поступить? Я разочарован»

Француз – о фоле Диня на ЧМ-2026

16 июля 2026, 09:02 |
1926
0
Тьерри АНРИ: «Как этот футболист мог так поступить? Я разочарован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри
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Легендарный французский нападающий Тьерри Анри остался недоволен действиями защитника сборной Франции Люка Диня в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Испании.

«Учитывая его опыт, он не имел права совершать такой необязательный фол. Я совсем не ожидал от него подобного.

Это вторая по важности игра на турнире, а ты принимаешь такие решения? Если честно, я очень разочарован его поступком», – сказал Анри.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года:

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания Люка Динь Тьерри Анри
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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