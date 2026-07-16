Тьерри АНРИ: «Как этот футболист мог так поступить? Я разочарован»

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри остался недоволен действиями защитника сборной Франции Люка Диня в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Испании.

«Учитывая его опыт, он не имел права совершать такой необязательный фол. Я совсем не ожидал от него подобного.

Это вторая по важности игра на турнире, а ты принимаешь такие решения? Если честно, я очень разочарован его поступком», – сказал Анри.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года: