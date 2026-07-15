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  4. Во Франции назвали двух игроков, из-за которых сборная вылетела с ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июля 2026, 16:22 |
1103
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Во Франции назвали двух игроков, из-за которых сборная вылетела с ЧМ-2026

Защитник Люка Динь и вингер Майкл Олисе провалили полуфинал против Испании

15 июля 2026, 16:22 |
1103
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Во Франции назвали двух игроков, из-за которых сборная вылетела с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Во вторник, 14 июля, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Испании и Франции. Подопечные Дидье Дешама потерпели поражение со счетом 0:2.

Авторитетное французское издание Footmercato назвало двух игроков, которые стали главными антигероями этого противостояния – это защитник Люка Динь и вингер Майкл Олисе:

«Люка Динь – 1,5 балла из десяти. Ожидалось, что будущий защитник «Пари Сен-Жермен» столкнется с Ламином Ямалем в «самом большом вызове в своей карьере».

Вызов, с которым он полностью не справился. На 19-й минуте он не заметил приближающегося сзади вундеркинда «Барселоны» и столкнулся с ним, что привело к пенальти в пользу Испании, который реализовал Оярсабаль.

На 37-й минуте ошибся и чуть не позволил сопернику удвоить преимущество. Ямаль оказывал большее влияние на игру на правом фланге, а француз испытывал огромные трудности против скорости 19-летнего игрока.

Майкл Олисе – 1,5 балла из десяти. Французский плеймейкер был совершенно неэффективен в полуфинале, не сумев взять игру под контроль и показав худшее выступление за все время пребывания в составе сборной Франции.

В атаке он был слишком осторожен, сделав всего один пас в штрафную соперника и не нанес ни одного удара по воротам – его эффективно сдерживали Кукурелья и Лапорт всякий раз, когда он пытался ускориться», – считают эксперты.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Майкл Олисе Люка Динь
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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