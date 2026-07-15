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Португалия
15 июля 2026, 22:42 | Обновлено 15 июля 2026, 22:55
820
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В Португалии поставили ​​точку в трансфере Трубина в Реал

Украинец останется в «Бенфике»

15 июля 2026, 22:42 | Обновлено 15 июля 2026, 22:55
820
2 Comments
В Португалии поставили ​​точку в трансфере Трубина в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не входит в трансферные планы мадридского «Реала», несмотря на появившиеся в последние дни слухи.

Как сообщает O JOGO, информация о возможном интересе «сливочных» к украинцу не соответствует действительности. В клубе не планируют менять вратарскую линию этим летом, поэтому подписание Трубина не рассматривается.

Ранее СМИ связывали 24-летнего голкипера с «Реалом», предполагая, что он может стать заменой Андрею Лунину благодаря знакомству с главным тренером Жозе Моуриньо ещё во времена совместной работы в «Бенфике».

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Бенфика трансферы Жозе Моуриньо Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: O Jogo
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Комментарии 2
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це напевно спорт уа сам придумав ці трансфери а потім передумав
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Така комбінація зірвалася у Олійченка. Луніна а МЮ,Трубіна в Реал.
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