В Португалии поставили точку в трансфере Трубина в Реал
Украинец останется в «Бенфике»
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не входит в трансферные планы мадридского «Реала», несмотря на появившиеся в последние дни слухи.
Как сообщает O JOGO, информация о возможном интересе «сливочных» к украинцу не соответствует действительности. В клубе не планируют менять вратарскую линию этим летом, поэтому подписание Трубина не рассматривается.
Ранее СМИ связывали 24-летнего голкипера с «Реалом», предполагая, что он может стать заменой Андрею Лунину благодаря знакомству с главным тренером Жозе Моуриньо ещё во времена совместной работы в «Бенфике».
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