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  4. Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 22:22 |
2451
4

Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход

Пономаренко может перейти в «Галатасарай»

15 июля 2026, 22:22 |
2451
4 Comments
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересован в переходе в турецкий «Галатасарай». По информации журналиста Алтуна Теримоса, именно желание 20-летнего нападающего может стать одним из ключевых факторов в трансферной саге.

Сообщается, что во время первого контакта между клубами «Динамо» запросило за своего воспитанника 30 миллионов евро чистыми. На тот момент вариант с арендой даже не рассматривался.

Позже, после переговоров с представителями футболиста, стороны начали обсуждать возможность аренды с обязательным выкупом. Именно такой формат сейчас предложил «Галатасарай».

«Проблем со стороны игрока нет. Пономаренко очень хочет перейти в «Галатасарай». Условия для него не станут препятствием, клубы смогут договориться о цифрах. Вопрос лишь в переговорах между командами, которые могут занять ещё некоторое время», — отмечается в сообщении журналиста.

В прошлом сезоне Пономаренко провёл 15 матчей в УПЛ и забил 13 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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готується трансфер нафіг Олійченка зі спірт юа за максимально тупорилі і суперечливі матеріали. ніби бабульки сидять на лаві і обговорюють всіх 
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+4
Тупорилішого псевдожурналюги, ніж Олійченко, світ не бачив. Ганьба виданню, яка такий непотріб збирає.
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+2
Олійченко, не надоїло отаку херню видумувати ?
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0
Галатасарай вже майже підписав Бертуга Йілдіріма і Джона Дюрана. Це 2 форварди. Обидва на 90% вже гравці Галатасарая. Навіщо їм 4-й нападник і ще і за 30 млн.? 
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0
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