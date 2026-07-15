Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересован в переходе в турецкий «Галатасарай». По информации журналиста Алтуна Теримоса, именно желание 20-летнего нападающего может стать одним из ключевых факторов в трансферной саге.

Сообщается, что во время первого контакта между клубами «Динамо» запросило за своего воспитанника 30 миллионов евро чистыми. На тот момент вариант с арендой даже не рассматривался.

Позже, после переговоров с представителями футболиста, стороны начали обсуждать возможность аренды с обязательным выкупом. Именно такой формат сейчас предложил «Галатасарай».

«Проблем со стороны игрока нет. Пономаренко очень хочет перейти в «Галатасарай». Условия для него не станут препятствием, клубы смогут договориться о цифрах. Вопрос лишь в переговорах между командами, которые могут занять ещё некоторое время», — отмечается в сообщении журналиста.

В прошлом сезоне Пономаренко провёл 15 матчей в УПЛ и забил 13 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ.