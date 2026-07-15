Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
Пономаренко может перейти в «Галатасарай»
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересован в переходе в турецкий «Галатасарай». По информации журналиста Алтуна Теримоса, именно желание 20-летнего нападающего может стать одним из ключевых факторов в трансферной саге.
Сообщается, что во время первого контакта между клубами «Динамо» запросило за своего воспитанника 30 миллионов евро чистыми. На тот момент вариант с арендой даже не рассматривался.
Позже, после переговоров с представителями футболиста, стороны начали обсуждать возможность аренды с обязательным выкупом. Именно такой формат сейчас предложил «Галатасарай».
«Проблем со стороны игрока нет. Пономаренко очень хочет перейти в «Галатасарай». Условия для него не станут препятствием, клубы смогут договориться о цифрах. Вопрос лишь в переговорах между командами, которые могут занять ещё некоторое время», — отмечается в сообщении журналиста.
В прошлом сезоне Пономаренко провёл 15 матчей в УПЛ и забил 13 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ.
🦁 Galatasaray, Ponomarenko için teklif yaptı mı?— HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026
🔹 "Galatasaray'ın listesindeki güçlü adaylardan biri Ponomarenko. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla, yani iplerin tamamen Galatasaray'ın elinde olacağı şartlarla kiralamak için aracı vasıtasıyla Dinamo Kiev'e… pic.twitter.com/0j3sqwRtnU
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