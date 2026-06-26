Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера
Матвей может оказаться в «Галатасарае»
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов чемпиона Турции — «Галатасарая».
Об интересе стамбульского гранда сообщили турецкие журналисты. По их данным, клуб занимается поиском перспективного нападающего в возрасте до 23 лет и уже рассматривает кандидатуру украинца.
Журналист Решатджан Озбдак заявил, что «Галатасарай» уже начал переговоры с молодым нападающим, а его статистика произвела сильное впечатление. Впоследствии было раскрыто имя этого игрока — речь идет именно о Матвее Пономаренко.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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