Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов чемпиона Турции — «Галатасарая».

Об интересе стамбульского гранда сообщили турецкие журналисты. По их данным, клуб занимается поиском перспективного нападающего в возрасте до 23 лет и уже рассматривает кандидатуру украинца.

Журналист Решатджан Озбдак заявил, что «Галатасарай» уже начал переговоры с молодым нападающим, а его статистика произвела сильное впечатление. Впоследствии было раскрыто имя этого игрока — речь идет именно о Матвее Пономаренко.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.