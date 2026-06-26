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  4. Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 06:02 |
1881
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Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера

Матвей может оказаться в «Галатасарае»

26 июня 2026, 06:02 |
1881
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Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов чемпиона Турции — «Галатасарая».

Об интересе стамбульского гранда сообщили турецкие журналисты. По их данным, клуб занимается поиском перспективного нападающего в возрасте до 23 лет и уже рассматривает кандидатуру украинца.

Журналист Решатджан Озбдак заявил, что «Галатасарай» уже начал переговоры с молодым нападающим, а его статистика произвела сильное впечатление. Впоследствии было раскрыто имя этого игрока — речь идет именно о Матвее Пономаренко.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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