Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малишево – Влажния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Лига конференций
Малишево
15.07.2026 17:30 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Влажния
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 июля 2026, 12:23 |
100
0

Малишево – Влажния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 15 июля в 17:30 по Киеву

15 июля 2026, 12:23 |
100
0
Малишево – Влажния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Влажния
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 15-го июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Малишевой» и «Влажнией». По киевскому времени игра начнется в 17:30. Первая игра завершилась победой «Влазнии» со счетом 1:2.

Малишево

В предыдущем сезоне чемпионата Косово коллектив выступил достаточно неплохо. За 36 поединков «Малишево» завоевали 59 очков, что позволило им занять 2-ю строчку общего зачета. Расстояние от лидера, «Дриты» составляло 7 зачетных пунктов.

Однако в национальном кубке «Малишево» не смогли удивить. Коллектив вылетел на стадии 1/4 финала, уступив «Фк Ллапи» в серии пенальти.

Влажния

Прошлый сезон также прошел для клуба довольно неплохо, хотя его окончание показалось действительно ужасным. В последних 3-х турах коллектив похоронил свои шансы на чемпионство Албании и в итоге занял 3-ю строчку турнирной таблицы, отстав от лидера «Эгнатии» на 6 очков.

В Кубке Албании «Влажния» смогла дойти до полуфинала, однако там минимально уступила будущему победителю – тиранскому «Динамо».

Личные встречи

До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Малишево» победили в каждом из 5 последних домашних поединков.
  • В свою очередь, «Влажния» не побеждает на выезде уже 8 поединков подряд.
  • «Малишево» забили 58 голов в предыдущем сезоне чемпионата Косово – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.87 для "Малишево" и 3.63 для «Влажнии». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Малишево
15 июля 2026 -
17:30
Влажния
Тотал больше 2.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Дечич – Лиепая. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Атерт Биссен – Клаксвик. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Англия – Аргентина. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/2 финала ЧМ-26
Малишева Влазния прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15 июля 2026, 00:45 5
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

Не только деньги. Известно, почему сборная Украины осталась без тренера
Хоккей | 15 июля 2026, 07:30 8
Не только деньги. Известно, почему сборная Украины осталась без тренера
Не только деньги. Известно, почему сборная Украины осталась без тренера

Мазур рассказал об уходе Христича и Шафаренко

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15.07.2026, 07:45
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Скалони выступил с заявлением перед матчем Англия – Аргентина на ЧМ-2026
Футбол | 15.07.2026, 10:58
Скалони выступил с заявлением перед матчем Англия – Аргентина на ЧМ-2026
Скалони выступил с заявлением перед матчем Англия – Аргентина на ЧМ-2026
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Футбол | 14.07.2026, 14:21
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 7
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 12
Бокс
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 5
Бокс
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 5
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 12
Футбол
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем