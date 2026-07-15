В среду, 15-го июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Малишевой» и «Влажнией». По киевскому времени игра начнется в 17:30. Первая игра завершилась победой «Влазнии» со счетом 1:2.



Малишево



В предыдущем сезоне чемпионата Косово коллектив выступил достаточно неплохо. За 36 поединков «Малишево» завоевали 59 очков, что позволило им занять 2-ю строчку общего зачета. Расстояние от лидера, «Дриты» составляло 7 зачетных пунктов.



Однако в национальном кубке «Малишево» не смогли удивить. Коллектив вылетел на стадии 1/4 финала, уступив «Фк Ллапи» в серии пенальти.



Влажния



Прошлый сезон также прошел для клуба довольно неплохо, хотя его окончание показалось действительно ужасным. В последних 3-х турах коллектив похоронил свои шансы на чемпионство Албании и в итоге занял 3-ю строчку турнирной таблицы, отстав от лидера «Эгнатии» на 6 очков.



В Кубке Албании «Влажния» смогла дойти до полуфинала, однако там минимально уступила будущему победителю – тиранскому «Динамо».



Личные встречи



До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Малишево» победили в каждом из 5 последних домашних поединков.

В свою очередь, «Влажния» не побеждает на выезде уже 8 поединков подряд.

«Малишево» забили 58 голов в предыдущем сезоне чемпионата Косово – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

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