«Исключительный игрок». В Англии ожидают трансфер Забарного в Ливерпуль

Журналист Anfield Watch Зак Андертон надеется, что «Ливерпулю» удастся подписать украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного.

«Илья Забарный был одним из лучших защитников «Борнмута», прежде чем решил перейти в «Пари Сен-Жермен». Украинскому футболисту всего 23 года, поэтому, несмотря на то, что он уже является выдающимся игроком, высока вероятность, что он сможет стать ещё лучше.

В прошлом сезоне он сыграл в 37 матчах за «ПСЖ», но большую часть времени выходил на замену, поэтому он может захотеть сменить клуб. А поскольку «Ливерпуль» и раньше проявлял интерес к Забарному, они могут попытаться еще раз подписать его сейчас», — написал Андертон в своей статье для Anfield Watch.

Ранее стало известно, сколько может получить «Динамо» в случае трансфера Забарного в «Ливерпуль».