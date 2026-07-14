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  4. «Исключительный игрок». В Англии ожидают трансфер Забарного в Ливерпуль
Англия
14 июля 2026, 19:36 |
937
2

«Исключительный игрок». В Англии ожидают трансфер Забарного в Ливерпуль

Гранд АПЛ заинтересован в подписании украинского защитника

14 июля 2026, 19:36 |
937
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«Исключительный игрок». В Англии ожидают трансфер Забарного в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Журналист Anfield Watch Зак Андертон надеется, что «Ливерпулю» удастся подписать украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного.

«Илья Забарный был одним из лучших защитников «Борнмута», прежде чем решил перейти в «Пари Сен-Жермен». Украинскому футболисту всего 23 года, поэтому, несмотря на то, что он уже является выдающимся игроком, высока вероятность, что он сможет стать ещё лучше.

В прошлом сезоне он сыграл в 37 матчах за «ПСЖ», но большую часть времени выходил на замену, поэтому он может захотеть сменить клуб. А поскольку «Ливерпуль» и раньше проявлял интерес к Забарному, они могут попытаться еще раз подписать его сейчас», — написал Андертон в своей статье для Anfield Watch.

Ранее стало известно, сколько может получить «Динамо» в случае трансфера Забарного в «Ливерпуль».

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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"В Англії очкують на трансфер Забарного в Ліверпуль"... Та не очкуйте, він в Англіі вже грав, і досить добре.
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