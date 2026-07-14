Металлист и Буковина сыграли вничью в спарринге в Ужгороде

Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 17:00 вничью сыграли Металлист Харьков и Буковина Черновцы (1:1).

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Товарищеский поединок прошел на стадионе Авангард в Ужгороде. Команды обменялись забитыми голами. Сначала для Буковины забил Федор Бабак, а после перерыва Даниил Приходько сравнял счет.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе. Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.

Буковина следующий матч сыграют 15 июля против клуба Кишварда из Венгрии.

Товарищеский матч. 14 июля 2026

Ужгород. Стадион Авангард

17:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы – 1:1

Гол: Даниил Приходько, 48 – Федор Бабак, 11

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