Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист и Буковина сыграли вничью в спарринге в Ужгороде
Товарищеские матчи
Металлист
14.07.2026 17:00 – FT 1 : 1
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 19:10 |
150
0

Металлист и Буковина сыграли вничью в спарринге в Ужгороде

На гол Федора Бабака ответил Даниил Приходько

14 июля 2026, 19:10 |
150
0
Металлист и Буковина сыграли вничью в спарринге в Ужгороде
ФК Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 17:00 вничью сыграли Металлист Харьков и Буковина Черновцы (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский поединок прошел на стадионе Авангард в Ужгороде. Команды обменялись забитыми голами. Сначала для Буковины забил Федор Бабак, а после перерыва Даниил Приходько сравнял счет.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе. Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.

Буковина следующий матч сыграют 15 июля против клуба Кишварда из Венгрии.

Товарищеский матч. 14 июля 2026

Ужгород. Стадион Авангард

17:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы – 1:1

Гол: Даниил Приходько, 48 – Федор Бабак, 11

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Левый Берег в товарищеском матче разошелся миром с клубом Виктория Сумы
Львовский Рух в спарринге на своей базе переиграл Феникс-Мариуполь
Сергей Шищенко товарищеские матчи Металлист Харьков Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Даниил Приходько Андрей Анищенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14 июля 2026, 02:46 7
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях

Промоутером Василия станет американская компания

«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?». Отец Ямаля пригрозил журналистам
Футбол | 14 июля 2026, 18:48 0
«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?». Отец Ямаля пригрозил журналистам
«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?». Отец Ямаля пригрозил журналистам

Мунир Насрауи рассердился из-за чрезмерного внимания к себе

В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Футбол | 14.07.2026, 06:02
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Футбол | 14.07.2026, 08:32
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Футбол | 14.07.2026, 12:41
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 21
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 21
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
13.07.2026, 13:14
Теннис
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем