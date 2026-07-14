Металлист и Буковина сыграли вничью в спарринге в Ужгороде
На гол Федора Бабака ответил Даниил Приходько
Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
14 июля в 17:00 вничью сыграли Металлист Харьков и Буковина Черновцы (1:1).
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Товарищеский поединок прошел на стадионе Авангард в Ужгороде. Команды обменялись забитыми голами. Сначала для Буковины забил Федор Бабак, а после перерыва Даниил Приходько сравнял счет.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе. Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.
Буковина следующий матч сыграют 15 июля против клуба Кишварда из Венгрии.
Товарищеский матч. 14 июля 2026
Ужгород. Стадион Авангард
17:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы – 1:1
Гол: Даниил Приходько, 48 – Федор Бабак, 11
Видеозапись матча
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