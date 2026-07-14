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Украинские клубы проводят контрольные матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 17:00 встречаются Металлист Харьков и Буковина Черновцы.

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Матч пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.

Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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