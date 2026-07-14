Украина. Премьер лига14 июля 2026, 17:00 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
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Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
14 июля 2026, 17:00 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
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Украинские клубы проводят контрольные матч на сборах в межсезонье.
14 июля в 17:00 встречаются Металлист Харьков и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.
Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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