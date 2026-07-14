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Товарищеские матчи
Металлист
14.07.2026 17:00 – перерыв 0 : 1
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 17:00 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
416
0

Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

14 июля 2026, 17:00 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
416
0
Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина
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Украинские клубы проводят контрольные матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 17:00 встречаются Металлист Харьков и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.

Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Сергей Шищенко товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Металлист Харьков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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