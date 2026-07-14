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Товарищеские матчи
Металлист
14.07.2026 17:00 – перерыв 0 : 1
Буковина
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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 16:53 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
227
0

Названы стартовые составы на товарищеский матч Металлист – Буковина

14 июля в 17:00 проходит товарищеский матч в Ужгороде

14 июля 2026, 16:53 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
227
0
Названы стартовые составы на товарищеский матч Металлист – Буковина
ФК Буковина
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Названы стартовые составы на контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 17:00 встречаются Металлист Харьков и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.

Стартовые составы на товарищеский матч Металлист – Буковина

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Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей Шищенко товарищеские матчи Металлист Харьков Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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