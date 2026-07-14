Украина. Премьер лига14 июля 2026, 16:53 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
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Названы стартовые составы на товарищеский матч Металлист – Буковина
14 июля в 17:00 проходит товарищеский матч в Ужгороде
14 июля 2026, 16:53 | Обновлено 14 июля 2026, 17:51
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Названы стартовые составы на контрольный матч на сборах в межсезонье.
14 июля в 17:00 встречаются Металлист Харьков и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Харьковский Металлист занял 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата.
Читайте также:Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы на товарищеский матч Металлист – Буковина
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