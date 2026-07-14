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14 июля 2026, 17:34 |
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Ситуация с Фернандесом и Холандом вызвала споры вокруг статистики

Удары Фернандеса и Холанда сначала были засчитаны, а затем удалены из итоговых данных Opta

14 июля 2026, 17:34 |
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Ситуация с Фернандесом и Холандом вызвала споры вокруг статистики
Getty Images/Global Images Ukraine
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Исправления в статистике Opta вызвали споры после эпизодов с Энцо Фернандесом и Эрлингом Холандом. В обоих случаях действия, которые сначала были засчитаны в режиме реального времени, позже исчезли из итоговой статистики.

В случае с Фернандесом речь шла об ударе головой после подачи Лионеля Месси, который сначала был учтен, а затем удален. У Холанда спор возник вокруг удара в створ ворот: первоначально он был засчитан, однако после проверки запись также исчезла, что вызвало активные обсуждения среди болельщиков и игроков.

Подобные корректировки особенно важны для букмекерских рынков, поскольку они могут влиять на расчеты ставок, предложения досрочного вывода и итоговые выплаты. По мнению авторов материала, если событие сначала фиксируется в статистике, его последующая отмена должна сопровождаться прозрачным объяснением причин и применяемых правил.

Эксперты рекомендуют Opta публиковать более подробные объяснения подобных изменений, поскольку отсутствие прозрачности подрывает доверие к статистике, которая используется не только болельщиками, но и букмекерскими компаниями.

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азарт ставки букмекеры Энцо Фернандес Эрлинг Холанд Лионель Месси Opta
Александр Гринник Источник
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