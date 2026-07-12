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Бразилия
12 июля 2026, 12:39 | Обновлено 12 июля 2026, 12:54
404
0

В Бразилии отстранили 7 футболистов за участие в договорном матче

Расследование связано с аномальной букмекерской активностью

12 июля 2026, 12:39 | Обновлено 12 июля 2026, 12:54
404
0
В Бразилии отстранили 7 футболистов за участие в договорном матче
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Семь футболистов бразильского клуба «Жарагуа» были дисквалифицированы на 30 дней из-за подозрений в участии в договорном матче и нарушении правил ставок. Расследование касается встречи Серии B чемпионата штата Санта-Катарина, в которой «Жарагуа» 4 июля уступила «Ювентусу» из Жарагуа-ду-Сул со счетом 1:8.

Расследование основано на отчете Бразильского подразделения по обеспечению честности в футболе (UIFB), подготовленном с использованием данных компании Sportradar. Аналитики обнаружили аномальную активность на рынке ставок и заявили о явных доказательствах возможных манипуляций. По данным отчета, большинство ставок были сделаны на поражение «Жарагуа» с разницей не менее семи мячей и на тотал не менее восьми голов.

Также в отчете упоминаются спорные игровые эпизоды, включая реализованный пенальти и результативные ошибки защитников, а трое игроков ранее уже фигурировали в подозрительных матчах в период с 2022 по 2024 год.

Дело передано в Спортивный суд штата Санта-Катарина, а материалы расследования также направлены в прокуратуру и Федеральную полицию Бразилии. На время разбирательства все семь футболистов отстранены от участия в любых футбольных мероприятиях.

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азарт ставки договорные матчи Бразилия
Александр Гринник Источник
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