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11 июля 2026, 20:08 |
161
0

Популярный талисман Мексики на ЧМ получил собственный лотерейный билет

Утка по кличке Мерлин стала интернет-сенсацией

11 июля 2026, 20:08 |
161
0
Популярный талисман Мексики на ЧМ получил собственный лотерейный билет
Wikipedia.Утка Мерлин
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Мексиканская Национальная лотерея выпустила памятный билет, посвященный Мерлину – утке, которая стала неофициальным символом турнира после появления на улицах Мехико в форме национальной сборной.

Билет выпущен к розыгрышу Sorteo Superior №2891. На нем изображен Мерлин в зеленой футболке сборной Мексики, а на церемонии презентации присутствовала его владелица Карла Иветт Гомес.

Популярность утки началась во время чемпионата мира, когда Гомес регулярно выводила ее на прогулки по историческому центру Мехико. Фото и видео быстро разошлись по соцсетям, а затем появились в международных СМИ и телетрансляциях. Болельщики прозвали Мерлина неофициальным талисманом турнира.

В Национальной лотерее отметили, что памятный билет стал данью истории, которая возникла благодаря любви болельщиков.

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Александр Гринник Источник
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