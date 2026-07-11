Популярный талисман Мексики на ЧМ получил собственный лотерейный билет

Мексиканская Национальная лотерея выпустила памятный билет, посвященный Мерлину – утке, которая стала неофициальным символом турнира после появления на улицах Мехико в форме национальной сборной.

Билет выпущен к розыгрышу Sorteo Superior №2891. На нем изображен Мерлин в зеленой футболке сборной Мексики, а на церемонии презентации присутствовала его владелица Карла Иветт Гомес.

Популярность утки началась во время чемпионата мира, когда Гомес регулярно выводила ее на прогулки по историческому центру Мехико. Фото и видео быстро разошлись по соцсетям, а затем появились в международных СМИ и телетрансляциях. Болельщики прозвали Мерлина неофициальным талисманом турнира.

В Национальной лотерее отметили, что памятный билет стал данью истории, которая возникла благодаря любви болельщиков.