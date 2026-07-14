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Нью-Сейнтс
14.07.2026 20:30 – 37 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 1
Сабах
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Лига чемпионов
14 июля 2026, 20:01 |
253
0

Нью-Сейнтс – Сабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Игра состоится 14 июля и начнется в 20:30 по Киеву

14 июля 2026, 20:01 |
253
0
Нью-Сейнтс – Сабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Сабах
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14 июля на Парк Голл пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Нью-Сейнтс встретится с Сабахом. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Нью-Сейнтс

Команда выбрала для себя путь быть царем на своем валлийском футбольном болоте. Сложно называть именно ее лучшей в этой части Великобритании, когда соседние Кардифф и Суонси даже до Английской Премьер-Лиги добирались, а Рэксхэм в прошлом сезоне очень достойно смотрелся в Чемпионшипе после очередного повышения в классе.

ТНС зато имеет очень внушительную коллекцию трофеев, пусть и сугубо в масштабах Уэльса (хотя в позапрошлом сезоне добрались до основного раунда Лиги конференций и даже обыгрывали там Астану). Весной было взято пятый кряду титул в местной Премьер-Лиге, и восемнадцатый всего. А вот кубок, который завоевывали в том числе в 2025-м году, на этот раз был упущен, когда еще в феврале уступили 0-2 дома Берри.

Сабах

Клуб был основан только в 2017-м году. С первой же попытки поднявшись в элитный дивизион Азербайджана, уже там долгое время показывали неплохие, но все же посредственные результаты. И только в 2025-м удалось взять первый трофей, победив в кубке страны. После этого успеха пришел еще более громкий: не только сохранили титул в кубковом турнире, но еще и опередили сам Карабах, добыв дебютное для себя чемпионство.

Это и позволило дебютировать в квалификации главного еврокубка. Причем тот матч сложился крайне успешно. Опытные гости сопротивлялись более часа игрового времени, но потом героем стал Симич. Именно он открывал счет на 66-й минуте, после чего ассистировал на Пэрриса. С таким гандикапом можно спокойно отправляться в Великобританию.

Статистика личных встреч

Азербайджанцы только второй раз в своей короткой истории стартовали в еврокубках. Не удивительно, что раньше они не пересекались с соперником из противоположного края Европы.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.75 для Нью-Сейнтса и 1.53 для Сабаха. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы допускают победу хозяев, но не общий их успех в виде выхода дальше. По сути, в этой паре все понятно, и яркого футбола не ждем - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Нью-Сейнтс
14 июля 2026 -
20:30
Сабах
Тотал меньше 2.5 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Нью-Сейнтс Сабах Баку Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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