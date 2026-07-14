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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 16:37 | Обновлено 14 июля 2026, 17:07
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«Все возможно». Хлань назвал клубы УПЛ, в которых мог бы играть в будущем

Максим допустил возможность своего возвращения в Украину

14 июля 2026, 16:37 | Обновлено 14 июля 2026, 17:07
722
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«Все возможно». Хлань назвал клубы УПЛ, в которых мог бы играть в будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань
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23-летний украинский вингер польского «Гурника» Максим Хлань поделился мыслями о своём будущем.

В частности, футболист упомянул о своём конфликте с «Зарей» и оценил вероятность возвращения в луганский клуб, из которого он ушёл в 2023 году.

– Вы достигли с «Зарей» мирового соглашения через суд. Что означает это мировое соглашение?

– Благодаря моему юристу Илье Скоропашкину – он мне в этом помог. И в тот момент, когда я уже решал, продолжать ли судебные тяжбы или положить этому конец, он меня успокоил и сказал: «Тебе это не нужно, ты только растёшь – лучше заканчивай эти суды». Хотя это его работа, он на этом зарабатывает, но он, наоборот, советовал мне принять это мировое соглашение, которое предложила «Заря».

Они предъявили мне требование о выплате 10 млн евро, которые я должен выплатить – я, в свою очередь, представил им такой же документ, согласно которому они должны мне это выплатить. Мы разошлись, скажем так, с нулевым счетом и также договорились, что об этой ситуации мы будем меньше говорить, не будем её освещать. Но уточняю, что я обвиняю не сам клуб и людей там, а агентство, которое до этого довело.

– То есть ты можешь себе представить, что когда-нибудь, условно говоря, наденешь футболку «Зари»?

– Всё может быть, но скажу, что я больше люблю «Карпаты» и «Полесье» – поэтому я больше вижу себя в футболках этих клубов, чем в «Заре».

В прошлом сезоне Хлань сыграл 31 матч за «Гурник», забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с польским клубом действует до конца июня следующего года.

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Максим Хлань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Полесье Житомир Карпаты Львов
Андрей Плыгун Источник: ТаТоТаке
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Краще в Шахтар чи Динамо.
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