«Все возможно». Хлань назвал клубы УПЛ, в которых мог бы играть в будущем
Максим допустил возможность своего возвращения в Украину
23-летний украинский вингер польского «Гурника» Максим Хлань поделился мыслями о своём будущем.
В частности, футболист упомянул о своём конфликте с «Зарей» и оценил вероятность возвращения в луганский клуб, из которого он ушёл в 2023 году.
– Вы достигли с «Зарей» мирового соглашения через суд. Что означает это мировое соглашение?
– Благодаря моему юристу Илье Скоропашкину – он мне в этом помог. И в тот момент, когда я уже решал, продолжать ли судебные тяжбы или положить этому конец, он меня успокоил и сказал: «Тебе это не нужно, ты только растёшь – лучше заканчивай эти суды». Хотя это его работа, он на этом зарабатывает, но он, наоборот, советовал мне принять это мировое соглашение, которое предложила «Заря».
Они предъявили мне требование о выплате 10 млн евро, которые я должен выплатить – я, в свою очередь, представил им такой же документ, согласно которому они должны мне это выплатить. Мы разошлись, скажем так, с нулевым счетом и также договорились, что об этой ситуации мы будем меньше говорить, не будем её освещать. Но уточняю, что я обвиняю не сам клуб и людей там, а агентство, которое до этого довело.
– То есть ты можешь себе представить, что когда-нибудь, условно говоря, наденешь футболку «Зари»?
– Всё может быть, но скажу, что я больше люблю «Карпаты» и «Полесье» – поэтому я больше вижу себя в футболках этих клубов, чем в «Заре».
В прошлом сезоне Хлань сыграл 31 матч за «Гурник», забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с польским клубом действует до конца июня следующего года.
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