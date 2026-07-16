Реал определился с преемником Куртуа. Лунин узнал о решении

«Реал» продолжает готовиться к будущему без Тибо Куртуа и уже определил потенциального преемника бельгийского вратаря.

По информации испанских СМИ, в сферу интересов мадридского клуба попал голкипер «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон. В «Реале» считают 29-летнего вратаря одним из лучших вариантов для постепенной замены Куртуа.

Недавние проблемы бельгийца со здоровьем после травмы в составе сборной вновь заставили руководство «сливочных» задуматься о долгосрочном плане для вратарской позиции. При этом Андрей Лунин остается в команде, но пока не рассматривается как бесспорный будущий первый номер.

В «Реале» высоко оценивают опыт Симона, его выступления в Ла Лиге и роль основного вратаря сборной Испании. Особенно мадридцев поразила его игра на чемпионате мира, где он установил длительную «сухую» серию.

Ориентировочная стоимость трансфера Симона может составить около 45–50 миллионов евро.