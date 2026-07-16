Реал определился с преемником Куртуа. Лунин узнал о решении
Клуб планирует приобрести Симона
«Реал» продолжает готовиться к будущему без Тибо Куртуа и уже определил потенциального преемника бельгийского вратаря.
По информации испанских СМИ, в сферу интересов мадридского клуба попал голкипер «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон. В «Реале» считают 29-летнего вратаря одним из лучших вариантов для постепенной замены Куртуа.
Недавние проблемы бельгийца со здоровьем после травмы в составе сборной вновь заставили руководство «сливочных» задуматься о долгосрочном плане для вратарской позиции. При этом Андрей Лунин остается в команде, но пока не рассматривается как бесспорный будущий первый номер.
В «Реале» высоко оценивают опыт Симона, его выступления в Ла Лиге и роль основного вратаря сборной Испании. Особенно мадридцев поразила его игра на чемпионате мира, где он установил длительную «сухую» серию.
Ориентировочная стоимость трансфера Симона может составить около 45–50 миллионов евро.
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