Тибо Куртуа после неудачи решил взять перерыв на один год

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду.

По словам 34-летнего вратаря, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028.

«Я хочу отдохнуть год без матчей за сборную Бельгии, а затем сыграть в отборочном турнире и на Евро-2028. Не знаю, согласится ли на это федерация», — сказал Куртуа.

Напомним, накануне бельгийцы завершили выступление на чемпионате мира-2026, уступив Испании (1:2) в четвертьфинале. Сам Куртуа получил травму и покинул поле на 71-й минуте.