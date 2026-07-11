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  4. Тибо Куртуа после неудачи решил взять перерыв на один год
Чемпионат мира
11 июля 2026, 21:46 |
1478
1

Тибо Куртуа после неудачи решил взять перерыв на один год

Вратарь планирует приостановить выступления за сборную Бельгии

11 июля 2026, 21:46 |
1478
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Тибо Куртуа после неудачи решил взять перерыв на один год
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду.

По словам 34-летнего вратаря, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028.

«Я хочу отдохнуть год без матчей за сборную Бельгии, а затем сыграть в отборочном турнире и на Евро-2028. Не знаю, согласится ли на это федерация», — сказал Куртуа.

Напомним, накануне бельгийцы завершили выступление на чемпионате мира-2026, уступив Испании (1:2) в четвертьфинале. Сам Куртуа получил травму и покинул поле на 71-й минуте.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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