Тибо Куртуа после неудачи решил взять перерыв на один год
Вратарь планирует приостановить выступления за сборную Бельгии
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду.
По словам 34-летнего вратаря, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028.
«Я хочу отдохнуть год без матчей за сборную Бельгии, а затем сыграть в отборочном турнире и на Евро-2028. Не знаю, согласится ли на это федерация», — сказал Куртуа.
Напомним, накануне бельгийцы завершили выступление на чемпионате мира-2026, уступив Испании (1:2) в четвертьфинале. Сам Куртуа получил травму и покинул поле на 71-й минуте.
🚨 Thibaut Courtois: “I want to rest for a YEAR without ANY Belgium matches, and then play the EURO qualifiers and the 2028 EURO.— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 10, 2026
I don't know if Belgium will agree to this.” pic.twitter.com/lz0C52OfGA
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