Вратарь Университати: «Было бы большим достижением пройти Динамо»

Вратарь «Университати» Клуж Штефан Лефтер прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок Румынии от «Университати» Крайова (1:1, 3:5 пен.), а также поделился ожиданиями от ответного матча против киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

21-летний голкипер признал, что в раздевалке царит подавленная атмосфера после очередного упущенного трофея в противостоянии с командой из Крайовы.

«Очень обидно проиграть три финала подряд (Кубок, чемпионат и Суперкубок). Наверное, сегодня вечером атмосфера в раздевалке будет не самой лучшей, но мы должны быстро прийти в себя, ведь в четверг нас ждет очень важный матч, возможно, один из самых важных – против киевского «Динамо» в Лиге Европы», – сказал Лефтер.

Вратарь отметил, что не винит себя в проигранной серии пенальти, хотя и угадал направление трех из пяти ударов:

«Не знаю, могу ли я упрекнуть себя за серию пенальти, но считаю, что здесь не обошлось без невезения. Я угадал направление трех из пяти ударов, но не смог коснуться ни одного мяча. Это первый раз, когда я проиграл серию пенальти после пяти таких случаев в карьере. Наверное, это было просто невезение».

«Университатя» Клуж пропустила первой, но сумела отыграться в начале второго тайма и продолжала атаковать, однако так и не смогла дожать соперника. Лефтер считает, что если бы в турнире были предусмотрены овертаймы, то его команда из Клужа имела бы больше шансов на победу.

«Во втором тайме, думаю, мы были лучшей командой и заслуживали забить еще как минимум один мяч. Матч проходил без дополнительного времени. Возможно, если бы были экстра-таймы, все сложилось бы иначе. А в серии пенальти, как я уже сказал, нам просто не повезло.

По сравнению с прошлым годом мы намного лучше начали сезон. Прошлым летом мы еще не могли найти свою игру, а сейчас выглядим очень хорошо. Мы показали это и сегодня во втором тайме, и в матче против «Динамо» Киев. Думаю, у нас хорошая команда, которую уважают.

Мы с ребятами как раз говорили, что это уже четвертый раз, когда я проигрываю им в серии пенальти. Трижды – именно «Крайове». Поэтому и говорю, что это просто невезение», – объяснил голкипер.

Также Лефтер признал, что, несмотря на домашний матч и ничейный счет после игры в Люблине, в ответном поединке с киевским «Динамо» его команда не будет фаворитом.

«Мы точно не фавориты – ни по статистике, ни на бумаге. Но это футбол, и здесь может случиться что угодно. Было бы большим достижением пройти дальше. «Динамо» Киев – клуб с большой историей. Возможно, это уже не та команда, что была раньше, но у нее все равно есть сильные футболисты и уровень инвестиций, который нельзя сравнивать с румынским футболом», – подытожил Штефан.

Ответный матч между «Университатей» и «Динамо» состоится в Клуже 16 июля и начнется в 20:30 по киевскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 0:0.