СКРИПНИК: «Есть определенные условия, за рамки которых мы не выходим»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник охарактеризовал новичков команды, а также рассказал, почему не удалось сохранить Романа Вантуха и Петара Мичина и о дальнейших планах на трансферном рынке.

– Как дела у новичков?

– С нами работают Рыбак, Кравец и Ваня Нестеренко, который выздоровел после болезни. Приезжал на просмотр хорват [Иван Миличевич]. Пожали руки. Будем за ним наблюдать.

– Кравец после года простоя сможет принести пользу «Заре»?

– Я знаю его еще по совместной работе в «Ворскле», знаю, какими качествами он обладает. Не за красивые глаза же его в свое время приглашали в «Полесье», «Днепр-1», «Харьков», не один год он выступал в Европе. Василию есть что доказывать.

– Подписание Кравца – это прямая замена Вантуху?

– Эту позицию у нас могут закрыть Жуниньо и Пердута. Кравец однозначно добавит конкуренции и вариативности нашей игре. Он может сыграть как на флангах, так и в центре обороны. Таких футболистов я всегда рад видеть в своей команде.

– Потеря Вантуха и Мичина стала серьезным ударом для команды?

– Это футбольная жизнь, в которой постоянно происходит текучка кадров. Мичин намучился с хрящом, который не давал ему играть в полную силу. Мы понимали, как тяжело ему было долго не видеть семью, которая за него переживает. Честь и хвала такому парню, который три сезона был с нами, приносил пользу «Заре» и на определенном этапе стал очень важным исполнителем.

Точно так же я с удовольствием работал бы и дальше с Ромой. Я его полностью понимаю, когда есть возможность играть дома, на хороших условиях, быть ближе к своим. Его качества не давали ни единого повода в нем сомневаться. Было приятно слышать теплые слова о «Заре».

После последнего матча он даже пустил слезу. Я сказал ему перед игрой с «Карпатами», что это самый тяжелый матч в его жизни, когда психологически выходишь играть против своего нового клуба. Если бы он сыграл плохо, болельщики «Карпат» могли бы спросить: «Кого вы взяли?» Но все получилось наоборот: его действия помогли нам победить во Львове, а самому Роме зарекомендовать себя так, что никаких вопросов больше не возникало.

– Как удалось убедить Нестеренко сделать выбор в пользу «Зари», имея приглашение из Польши?

– Самое главное – желание самого футболиста. Для нас было важно услышать от него, что он хочет играть именно в «Заре».

– Есть позиции, которые нуждаются в усилении?

– Есть определенные условия, за рамки которых мы не выходим. Независимо от позиции, я всегда открыт к тому, чтобы в «Зарю» пришел хороший футболист, если вижу, что он может принести пользу. Мы следим, обращаемся, ведем переговоры. Но о конкретике говорить еще рано.

– «Заря» рассчитывает на возвращение Малыша и младшего Саленко?

– Пока что мы занимаемся своими делами, а «Динамо» – своими. Что-то более конкретное можно будет сказать уже перед началом чемпионата.