СКРИПНИК: «Есть определенные условия, за рамки которых мы не выходим»
Тренер «Зари» рассказал о трансферах команды
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник охарактеризовал новичков команды, а также рассказал, почему не удалось сохранить Романа Вантуха и Петара Мичина и о дальнейших планах на трансферном рынке.
– Как дела у новичков?
– С нами работают Рыбак, Кравец и Ваня Нестеренко, который выздоровел после болезни. Приезжал на просмотр хорват [Иван Миличевич]. Пожали руки. Будем за ним наблюдать.
– Кравец после года простоя сможет принести пользу «Заре»?
– Я знаю его еще по совместной работе в «Ворскле», знаю, какими качествами он обладает. Не за красивые глаза же его в свое время приглашали в «Полесье», «Днепр-1», «Харьков», не один год он выступал в Европе. Василию есть что доказывать.
– Подписание Кравца – это прямая замена Вантуху?
– Эту позицию у нас могут закрыть Жуниньо и Пердута. Кравец однозначно добавит конкуренции и вариативности нашей игре. Он может сыграть как на флангах, так и в центре обороны. Таких футболистов я всегда рад видеть в своей команде.
– Потеря Вантуха и Мичина стала серьезным ударом для команды?
– Это футбольная жизнь, в которой постоянно происходит текучка кадров. Мичин намучился с хрящом, который не давал ему играть в полную силу. Мы понимали, как тяжело ему было долго не видеть семью, которая за него переживает. Честь и хвала такому парню, который три сезона был с нами, приносил пользу «Заре» и на определенном этапе стал очень важным исполнителем.
Точно так же я с удовольствием работал бы и дальше с Ромой. Я его полностью понимаю, когда есть возможность играть дома, на хороших условиях, быть ближе к своим. Его качества не давали ни единого повода в нем сомневаться. Было приятно слышать теплые слова о «Заре».
После последнего матча он даже пустил слезу. Я сказал ему перед игрой с «Карпатами», что это самый тяжелый матч в его жизни, когда психологически выходишь играть против своего нового клуба. Если бы он сыграл плохо, болельщики «Карпат» могли бы спросить: «Кого вы взяли?» Но все получилось наоборот: его действия помогли нам победить во Львове, а самому Роме зарекомендовать себя так, что никаких вопросов больше не возникало.
– Как удалось убедить Нестеренко сделать выбор в пользу «Зари», имея приглашение из Польши?
– Самое главное – желание самого футболиста. Для нас было важно услышать от него, что он хочет играть именно в «Заре».
– Есть позиции, которые нуждаются в усилении?
– Есть определенные условия, за рамки которых мы не выходим. Независимо от позиции, я всегда открыт к тому, чтобы в «Зарю» пришел хороший футболист, если вижу, что он может принести пользу. Мы следим, обращаемся, ведем переговоры. Но о конкретике говорить еще рано.
– «Заря» рассчитывает на возвращение Малыша и младшего Саленко?
– Пока что мы занимаемся своими делами, а «Динамо» – своими. Что-то более конкретное можно будет сказать уже перед началом чемпионата.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутером Василия станет американская компания
Матвей разочаровал Шапаренко